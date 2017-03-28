  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Hayır'' çadırında
  • Marketlerde ve mağazalarda naylon poşet devri bitiyor
  • PKK'da büyük çatlak
  • Kurtulmuş'tan evlilik programlarıyla ilgili yeni açıklama
  • Kan donduran vahşet: 84 kadına tecavüz etmiş !

RUSYA: ABD SAVAŞ GEMİLERİ TEHDİT

Rusya: ABD savaş gemileri tehdit

Rusya, Karadeniz'deki Amerikan savaş gemilerinin tehdit oluşturduğunu açıkladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Moskova yönetimi, Pentagon'un Karadeniz'de devriye gezen savaş gemilerinin hangi tür füzeleri taşıdığının bilinmediğini açıkladı. Son olarak ABD savaş gemisi USS Carter Hall, İstanbul Boğazı'ndan 17 Mart tarihinde geçmiş ve tatbikat için Romanya'ya gitmişti.

Rusya'dan bugün ABD'yi hedef alan peş peşe açıklamalar geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de devriye gezen ABD savaş gemilerinin potansiyel tehdit olduğunu duyurdu. Açıklamada, savaş gemilerinin hangi tür füzeleri taşıdığının bilinmediği vurgulandı.

Son olarak ABD savaş gemisi USS Carter Hall, İstanbul Boğazı'ndan 17 Mart tarihinde geçmiş ve tatbikat için Romanya'ya gitmişti. Geminin fotoğraflarını hem ABD Donanması paylaşmış hem de Reuters haber ajansı dünyaya geçmişti.

Karadeniz kıyısında geçen hafta gerçekleşen tatbikatta ABD donanma piyadeleri ile Romanya ordusu araçlarla sahile operasyon düzenledi.

Cenevre'de düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nda kürsüye çıkan Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan Korgenaral Viktor Poznihir ise, ABD'nin kurduğu yeni füze savunma sisteminin silahlanma yarışını körüklediğini söyledi.

Washington yönetiminin Rusya ve Çin'i caydırarak kontrolü ele geçirmek istediğini savunan Rus korgeneral, "Füze savunma sistemleri, nükleer silah kullanma eşiğini aşağıya çekiyor. Zira ABD'de, füze savunma sistemi şemsiyesi altındaki stratejik saldırı silahlarının ani kullanımının cezasız kalacağı illüzyonu oluşuyor" dedi.

133
-
Pizzacıda seks yapan kadından olay açıklamaPizzacıda seks yapan kadından olay açıklama
Fuhuştan yakalanan kadınlar itiraf ettiFuhuştan yakalanan kadınlar itiraf etti
FETÖ soruşturmasında önemli detaylarFETÖ soruşturmasında önemli detaylar
Teröristin üzerinden yeni nesil TAS silahı çıktıTeröristin üzerinden yeni nesil TAS silahı çıktı
Kokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlarKokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlar
Referandum afişine saldırı !Referandum afişine saldırı !
3. Havalimanı şantiyesi karıştı ! Yaralılar var3. Havalimanı şantiyesi karıştı ! Yaralılar var
Bariyerlere ok gibi saplandıBariyerlere ok gibi saplandı
NASA astronotundan 'dünya dışı yaşam' açıklamasıNASA astronotundan 'dünya dışı yaşam' açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS