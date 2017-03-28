Rusya: ABD savaş gemileri tehdit

Moskova yönetimi, Pentagon'un Karadeniz'de devriye gezen savaş gemilerinin hangi tür füzeleri taşıdığının bilinmediğini açıkladı. Son olarak ABD savaş gemisi USS Carter Hall, İstanbul Boğazı'ndan 17 Mart tarihinde geçmiş ve tatbikat için Romanya'ya gitmişti.

Rusya'dan bugün ABD'yi hedef alan peş peşe açıklamalar geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de devriye gezen ABD savaş gemilerinin potansiyel tehdit olduğunu duyurdu. Açıklamada, savaş gemilerinin hangi tür füzeleri taşıdığının bilinmediği vurgulandı.

Son olarak ABD savaş gemisi USS Carter Hall, İstanbul Boğazı'ndan 17 Mart tarihinde geçmiş ve tatbikat için Romanya'ya gitmişti. Geminin fotoğraflarını hem ABD Donanması paylaşmış hem de Reuters haber ajansı dünyaya geçmişti.

Karadeniz kıyısında geçen hafta gerçekleşen tatbikatta ABD donanma piyadeleri ile Romanya ordusu araçlarla sahile operasyon düzenledi.

Cenevre'de düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nda kürsüye çıkan Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan Korgenaral Viktor Poznihir ise, ABD'nin kurduğu yeni füze savunma sisteminin silahlanma yarışını körüklediğini söyledi.

Washington yönetiminin Rusya ve Çin'i caydırarak kontrolü ele geçirmek istediğini savunan Rus korgeneral, "Füze savunma sistemleri, nükleer silah kullanma eşiğini aşağıya çekiyor. Zira ABD'de, füze savunma sistemi şemsiyesi altındaki stratejik saldırı silahlarının ani kullanımının cezasız kalacağı illüzyonu oluşuyor" dedi.