Rusya bankası Sberbank hedefini açıkladı

Rusya`nın en büyük bankası Sberbank, Türkiye ve Kazakistan dahil İslami bankacılık faaliyetlerini büyütmeyi planlıyor.
Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oleg Ganeyev, Rusya’nın bazı bölgeleri de dahil olmak üzere, Türkiye ve Kazakistan’da İslami bankacılığa yönelik yeni projeleri değerlendirdiklerini söyledi.
Rus haber ajansı RIA Novosti’ye konuşan Ganeyev, mevduat ve cari hesaplarda, sermaye ve KOBİ finansmanı gibi alanlarda, perakende ve kurumsal müşterilerden İslami bankacılığa yönelik artan bir talep olduğunu söyledi.
Türkiye’de DenizBank ve Kazakistan’da faaliyet gösteren Sberbank şubeleri aracılığıyla, İslami bankacılığa yönelik yeni projeleri başka ülkeler için değerlendirdiklerini anlatan Ganeyev, “Rusya’da ise Başkurdistan ve Çeçenistan Cumhuriyeti’nde söz konusu projelerin hayata geçirilmesini ele alıyoruz.” ifadelerini kullandı.
İslami bankacılığın özellikle Orta Doğu ve Asya’dan yeni yatırımcıların çekilmesi için gerekli olduğuna inandıklarını vurgulayan Ganeyev, Rusya'da İslami bankacılık aracılığıyla ihracat alanlarındaki finansmana öncelik vereceklerini söyledi.
Sberbank, İslami bankacılığın Rusya’da ilk uygulaması için Tataristan’ı pilot bölge olarak seçmiş, geçtiğimiz ay bu bölgede ilk İslami anlaşmayı gerçekleştirmişti.
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RUSYA BANKASI SBERBANK HEDEFİNİ AÇIKLADI
Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank, İslami bankacılık faaliyetlerini büyütmek istediklerini açıkladı.
Rusya`nın en büyük bankası Sberbank, Türkiye ve Kazakistan dahil İslami bankacılık faaliyetlerini büyütmeyi planlıyor.
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