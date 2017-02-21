SON DAKİKAHDP EŞ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ'A 5 AY HAPİS CEZASI
  • Ömer Halisdemir'i şehit edenler hakim karşısında
  • Başbakan Yıldırım’dan, grup toplantısında bozkurt işareti
  • Bahçeli'den MHP'li muhaliflere: Partinizi kurun da gelin
  • İşte AK Parti'nin önündeki referandum anketi
  • İstanbul'da 'çıplak arama' skandalı

RUSYA BANKASI SBERBANK HEDEFİNİ AÇIKLADI

Rusya bankası Sberbank hedefini açıkladı

Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank, İslami bankacılık faaliyetlerini büyütmek istediklerini açıkladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Rusya`nın en büyük bankası Sberbank, Türkiye ve Kazakistan dahil İslami bankacılık faaliyetlerini büyütmeyi planlıyor.

Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oleg Ganeyev,  Rusya’nın bazı bölgeleri de dahil olmak üzere, Türkiye ve Kazakistan’da İslami  bankacılığa yönelik yeni projeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Rus haber ajansı RIA Novosti’ye konuşan Ganeyev, mevduat ve cari  hesaplarda, sermaye ve KOBİ finansmanı gibi alanlarda, perakende ve kurumsal  müşterilerden İslami bankacılığa yönelik artan bir talep olduğunu söyledi.

Türkiye’de DenizBank ve Kazakistan’da faaliyet gösteren Sberbank  şubeleri aracılığıyla, İslami bankacılığa yönelik yeni projeleri başka ülkeler  için değerlendirdiklerini anlatan Ganeyev, “Rusya’da ise Başkurdistan ve  Çeçenistan Cumhuriyeti’nde söz konusu projelerin hayata geçirilmesini ele  alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İslami bankacılığın özellikle Orta Doğu ve Asya’dan yeni  yatırımcıların çekilmesi için gerekli olduğuna inandıklarını vurgulayan Ganeyev,  Rusya'da İslami bankacılık aracılığıyla ihracat alanlarındaki finansmana öncelik  vereceklerini söyledi.

Sberbank, İslami bankacılığın Rusya’da ilk uygulaması için  Tataristan’ı pilot bölge olarak seçmiş, geçtiğimiz ay bu bölgede ilk İslami  anlaşmayı gerçekleştirmişti.

496
-
Üvey baba vahşeti ! Kayıp liseli ölü bulunduÜvey baba vahşeti ! Kayıp liseli ölü bulundu
Fazla güzel olduğu için işten kovulduFazla güzel olduğu için işten kovuldu
Domuz bağı ile iş adamını bağladılar !Domuz bağı ile iş adamını bağladılar !
Öğrencisini sırtında taşıdı !Öğrencisini sırtında taşıdı !
Kılıçdaroğlu hükümete yüklendiKılıçdaroğlu hükümete yüklendi
''Kendi seçmenine bile ''evet'' dedirtemiyorlar''''Kendi seçmenine bile ''evet'' dedirtemiyorlar''
İrfan Değirmenci'nin istediği tazminat belli olduİrfan Değirmenci'nin istediği tazminat belli oldu
Gülen'in en yakınındaki isimden ''İmamın Ordusu'' itirafıGülen'in en yakınındaki isimden ''İmamın Ordusu'' itirafı
Ekmeğimizi paylaştığımız Suriyeliler'den büyük ayıpEkmeğimizi paylaştığımız Suriyeliler'den büyük ayıp
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS