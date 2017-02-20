Rusya Büyükelçisi ABD'de hayatını kaybetti

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin, görev yaptığı New York'ta yaşamını yitirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitali Çurkin'in 20 Şubat'ta New York'ta, 66'ıncı yaşına girmeden bir gün önce hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle bildiriyoruz" denildi.

Açıklamada, Çurkin'in görev başında hayatını kaybettiği belirtti. Associated Press'e konuşan Rus yetkililer ise deneyimli diplomatın, makamında rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

New York Post gazetesi, Çurkin'in kalp rahatsızlığından öldüğünü bildirdi.

Çurkin, BM Daimi Temsilciliği görevine Mayıs 2006'da getirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün New York'ta Vitali İvanoviç Çurkin vefat etti. Yarın 65'inci yaş gününü kutlayacaktı. Büyük diplomat. Sıra dışı bir kişilik. Parlak bir insan. Sevdiğimiz bir kişiyi kaybettik" dedi.