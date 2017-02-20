  • Türkiye'nin takip ettiği davada şok ifadeler: "Ben darbe yaptım"
  • HSYK 227 hakim ve savcıyı ihraç etti
  • ''Erdoğan'a suikast timi'' hakim karşısında
  • İran'dan Türkiye'ye sert tepki
  • MHP gecesindeki Erdoğan posteri olay oldu

RUSYA BÜYÜKELÇİSİ ABD'DE HAYATINI KAYBETTİ

Rusya Büyükelçisi ABD'de hayatını kaybetti

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Çurkin ABD'de hayatını kaybetti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin, görev yaptığı New York'ta yaşamını yitirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitali Çurkin'in 20 Şubat'ta New York'ta, 66'ıncı yaşına girmeden bir gün önce hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle bildiriyoruz" denildi.

Açıklamada, Çurkin'in görev başında hayatını kaybettiği belirtti. Associated Press'e konuşan Rus yetkililer ise deneyimli diplomatın, makamında rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

New York Post gazetesi, Çurkin'in kalp rahatsızlığından öldüğünü bildirdi.

Çurkin, BM Daimi Temsilciliği görevine Mayıs 2006'da getirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün New York'ta Vitali İvanoviç Çurkin vefat etti. Yarın 65'inci yaş gününü kutlayacaktı. Büyük diplomat. Sıra dışı bir kişilik. Parlak bir insan. Sevdiğimiz bir kişiyi kaybettik" dedi.

350
-
Canlı yayında büyük şok ! Gelin dolandırıcı çıktıCanlı yayında büyük şok ! Gelin dolandırıcı çıktı
200'den fazla kadına tecavüz eden caniden iğrenç sözler200'den fazla kadına tecavüz eden caniden iğrenç sözler
DEAŞ'ın Reina hücresinde toplu seks planıDEAŞ'ın Reina hücresinde toplu seks planı
Memurlara ''EVET'' , ''HAYIR'' özgürlüğüMemurlara ''EVET'' , ''HAYIR'' özgürlüğü
Tek parti iktidarlarının işsizlik rekoruTek parti iktidarlarının işsizlik rekoru
''FETÖ, FETÖ'cü diye ihbar ediyor''''FETÖ, FETÖ'cü diye ihbar ediyor''
Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 ölü, 14 yaralı !Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 ölü, 14 yaralı !
AK Parti'den kritik ülkücü hamlesiAK Parti'den kritik ülkücü hamlesi
''Şikayetçi olmuyorsanız siz şike yaptınız''''Şikayetçi olmuyorsanız siz şike yaptınız''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS