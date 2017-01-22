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RUSYA DENİZ ÜSSÜNÜ GENİŞLETİYOR

Rusya deniz üssünü genişletiyor

Rusya, Suriye'deki Tartus üssünün 49 yıllığına kiralanması ve modernizasyon edilmesi

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Suriye, Tartus’taki üssün Rusya’ya 49 yıllığına kiralanması ve modernizasyonuyla ilgili anlaşma imzaladı.

Rusya ve Suriye arasında, Tartus'taki Rus deniz üssünün genişletilmesi ve modernizasyonuyla ilgili anlaşma imzalandı. 18 Ocak'ta imzalanan anlaşmanın 49 yıl geçerli olacağı belirtilirken, bu süre içinde üssün Suriye yargısının denetiminden azade olacağı ifade edildi.

Sputnik'in haberine göre anlaşmanın en kısa sürede inceleneceğini belirten Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, anlaşmayı onaylamanın fazla zaman almayacağını söyledi. Rus milletvekili, bu anlaşmanın, Rusya'nın jeopolitik oyuncu olarak Ortadoğu'ya döndüğü anlamına geldiğini ifade etti.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov da Tartus üssünün amacının askeri operasyonlar değil, Akdeniz'deki Rus savaş gemilerine hizmet vermek olacağını kaydetti. Anlaşmaya göre üssün kara sınırlarını koruma görevini Suriye ordusu üstlenirken deniz sınırlarının korunması ve hava savunması Rusya'ya ait olacak. Öte yandan ABD'nin, Kazakistan'ın Başkenti Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerine heyet yollamayacağı, Kazakistan Büyükelçisi'nin toplantıya katılacağı bildirildi.

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