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RUSYA HALKI UTANÇ DUYUYOR !

Rusya halkı utanç duyuyor !

Rusya'da yapılan anketlere göre Rusya halkının bir kısmı SSCB'nin çöküşünden utanç duyduğu ortaya çıktı.

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Rusya'da yapılan anket sonuçlarına göre, Rusya halkının 3'te 1'inin SSCB'nin çöküşünden utanç duyduğu ortaya çıktı.

Rusya'daki araştırma merkezi Leveda, Rusya halkının en çok gurur duyduğu ve en çok utanç duyduğu tarihi olaylar üzerine kamuoyu yoklaması yaptı. Anket sonuçlarına göre, Rusya halkının en çok utanç duydukları tarihi olay SSCB'nin çöküşü olurken, en çok gurur duydukları tarihi olay ise SSCB'nin Büyük Vatanseverlik Savaşından kazandığı zafer oldu. Ankette yer alan diğer sonuçlarda ise Rusya halkının yüzde 54'ü, zengin devlet olmalarına rağmen halkın yoksulluk ve düzensizlik içinde yaşamasından utanç duyuyor. Rusya halkının yüzde 33'ü SSCB'nin çöküşünden, yüzde 24'ü Rusların birbirlerine karşı saygısız tutumundan, yüzde 20'si ise Rusya'nın Batı ülkelerinden geride kalmasından dolayı utanç duyuyor.

Rusya halkının yüzde 83'ü ise SSCB'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı zaferinden, yüzde 43'ü Kırım'ın Rusya'nın pir parçası olmasından, yüzde 41'i ise Rusya'nın uzay keşfindeki rolünden gurur duyuyor.

İHA
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