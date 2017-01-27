RUSYA İLAN ETTİ: ERTELENDİ !

Rusya ilan etti: Ertelendi !

Moskova'da Suriyeli muhaliflerle görüşen Dışişleri Bakanı Lavrov, Cenevre görüşmelerinin ertelendiğini açıkladı.

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Kazakistan'daki Astana zirvesinden sonra gözlerin çevrildiği Cenevre'deki Suriye buluşması ertelendi.

Astana'nın ardından muhalifleri Moskova'ya davet eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü görüşmeden sonra 8 Şubat'ta gerçekleşecek zirvenin ay sonunda yapılacağını açıkladı.

Altıncı yılını doldurmak üzere olan iç savaşta, Suriyeli silahlı muhalifler ve rejim ilk kez Astana'da aynı çatı altında buluşmuştu.

Kazakistan'ın başkentindeki zirvede muhaliflerin garantörlüğünü Türkiye yapmıştı.

Astana sonunda Türkiye, Rusya ve İran arasında 30 Aralık'ta ilan edilen ateşkesin denetimi için üçlü mekanizma kurulduğu duyurulmuştu. Üç ülke, hem ateşkesi denetleyecek hem de uygulanmasını sağlayacak.

Mart 2011'de başlayan gösterilerin kısa sürede çatışmaya dönüştüğü Suriye'de, altı yıllık süreçte yüzbinlerce insan öldü, milyonlarca sivil de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Şehirlerin yok olduğu ülke şu an fiili olarak dört ayrı parçaya bölünmüş durumda. Güneye rejim, batıya muhalifler, kuzeye PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ve doğuya da terör örgütü IŞİD hakim.

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