  • 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzde şok ayrıntı
  • ''AK Parti'nin son anketinde Evet %50'yi geçemedi''
  • İlkokulda tepki çeken gösteri: Buna nasıl izin verdiler ?
  • Temiz kağıdı alana işe iade
  • Bahçeli'den ''Cumhurbaşkanı yardımcısı'' açıklaması

RUSYA İLE İSRAİL KARŞI KARŞIYA GELDİ !

Rusya ile İsrail karşı karşıya geldi !

İsrail savaş uçaklarının Suriye'deki hava saldırısı ortalığı karıştırdı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Rusya ile İsrail arasındaki yakın ilişkiler, Suriye'de yaşanan son gelişmeler nedeniyle geriliyor.

İsrail savaş uçaklarının Suriye hava sahasını ihlal ederek, Palmira yakınlarındaki bir askeri hedefi vurması, Esad rejiminin en büyük destekçilerinden Rusya'yı kızdırdı.

RUSYA İZAHAT İSTEDİ

Hava saldırısının hemen ardından Rusya, İsrail'in Moskova Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İsrailli Büyükelçi Gary Koren'e, Rusya'nın yaşananlardan duyduğu "endişe" iletildi ve olayla ilgili izahat istendi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Cuma günü gerçekleşen bu görüşmeyi bugün kamuoyuna duyurdu.

SURİYE'NİN "İSRAİL UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK" İDDİASINA YALANLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cuma gününün ilk saatlerindeki operasyonda Lübnan’da üslü Şii Hizbullah örgütüne transfer edilecek gelişmiş silahların hedef alındığını açıklamıştı.

Suriye ordusu ise Rus yapımı S-200 hava savunma sistemiyle bir İsrail savaş uçağını düşürdüğünü duyurmuştu. İsrail bunu yalanlarken, Suriye füzelerinden birinin ABD ile ortak yapım olan Arrow adlı füze savunma sistemi sayesinde havada imha edildiğini ileri sürmüştü.

TEHDİT ETMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ise İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, “Gelecek sefer Suriyeliler hava savunma sistemlerini uçaklarımıza karşı kullanırsa, en ufak bir tereddüt olmadan onları (hava savunma sistemlerini) yok edeceğiz” demişti.

770
-
Bakan açıkladı ! Savunmada ''milli'' atak !Bakan açıkladı ! Savunmada ''milli'' atak !
Erdoğan: Karşılığını göreceksinizErdoğan: Karşılığını göreceksiniz
BBC'deki canlı yayın kazasının Türk versiyonu çıktıBBC'deki canlı yayın kazasının Türk versiyonu çıktı
AB Komisyonu Başkanı Junker Türkiye'yi suçladıAB Komisyonu Başkanı Junker Türkiye'yi suçladı
Ülkü Ocakları'nden Bahçeli'ye destekÜlkü Ocakları'nden Bahçeli'ye destek
Uçaksavarla gelmişlerUçaksavarla gelmişler
Ünlü caddede kiralar düştü, mağazaların yüzde 80'i dolduÜnlü caddede kiralar düştü, mağazaların yüzde 80'i doldu
Almanya'daki görüntüye tepki yağdı !Almanya'daki görüntüye tepki yağdı !
Türkiye'de 9 bin 213 polis yemin ettiTürkiye'de 9 bin 213 polis yemin etti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS