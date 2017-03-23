Rusya ile yeniden gergin günlere mi dönülecek ?

Dışişleri Bakanlığı, PYD/PKK bölgesinden açılan ateşle bir askerin şehit olması üzerine Rus Maslahatgüzarının Bakanlığa davet edildiğini, Türkiye'nin rahatsızlığının ve tekrarlanması durumunda (örgüte) misliyle karşılık verileceğinin iletildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, "(Rusya'daki PYD ofisi) Oradaki ofisin kapatılması konusunda Rusya'dan adım atmasını bekliyoruz." diye konuştu.

ABD'NİN GETİRDİĞİ YASAK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, ABD'nin aldığı tartışmalı yasak kararıyla ilgili ise şöyle dedi:

"(ABD'ye uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması) İstanbul Atatürk Havalimanı'nın ve Türk Hava Yolları'nın bu kapsam dışında tutulması için girişimlerimiz devam etmektedir. Bu girişimlerimiz sadece ABD makamları nezdinde değil, benzer uygulamaya geçeceğini ifade eden İngiltere makamları nezdinde de yürütülmektedir."