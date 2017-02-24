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RUSYA İLK KEZ İTİRAF ETTİ

Rusya ilk kez itiraf etti

Rus ordusu ilk defa bilgi savaşları için bir ekibinin olduğunu kabul etti.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, söz konusu ekibin propaganda yaptığını açıkladı, ancak hangi ülke ya da kuruluşların hedef alındığı hakkında bilgi vermedi.

Açıklama, Batılı devletlerin Rusya’yı siber saldırılarla suçlamasının ardından geliyor.

ABD Başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanmasında Rus siber saldırılarının rol oynadığı iddia edilmişti.

Avrupa istihbarat servisleri de Moskova’yı Avrupa’daki hükümetleri istikrarsızlaştırmaya ve seçimleri siber saldırılar ve yalan haberlerle etkilemeye çalışmakla suçluyorlar.

Rusya ise başka ülkelerdeki seçimlere müdahale ettikleri iddiasını reddediyor.

Shoigu, Parlamento’nun alt kanadına yaptığı açıklamada, bu ekipte görev alan yeni askerlerin eskisine göre daha etkili olduklarını söyledi.

TASS haber ajansı Şoygu’nun “Propaganda akıllı, yetkin ve etkili olmalı” dediğini aktardı.

Şoygu, ekibin ne zaman kurulduğuna dair bilgi vermedi.

Pek çok ülkenin ordusu, propagandayı modern savaş taktiklerinin bir parçası olarak görüyor.

Soğuk Savaş döneminde hem Sovyetler Birliği hem de Batılı ülkeler propagandayı, uluslararası topluma ideolojilerini yaymanın bir aracı olarak kullandılar.

Sözcü
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