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RUSYA REST ÇEKTİ: ''ÇEKİLEBİLİRİZ''

Rusya rest çekti: ''Çekilebiliriz''

ABD'nin, Kuzey Kore'nin balistik füzelerine karşı Güney Kore'ye dün gelişmiş füze savar savunma sisteminin bir bölümünü yerleştirmesi, Rusya'da tepki yarattı

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ABD'nin, Kuzey Kore'nin balistik füzelerine karşı Güney Kore'ye dün gelişmiş füze savar savunma sisteminin bir bölümünü yerleştirmesi, Rusya'da tepki yarattı

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, ABD’nin Güney Kore’ye gelişmiş füzesavar savunma sistemi yerleştirmesinden dolayı, Rusya’nın Washington ile 2010 yılında imzalanan START anlaşmasından çekilebileceğini söyledi.
 
ABD, Kuzey Kore'nin balistik füzelerine karşı Güney Kore'ye dün gelişmiş füze savar savunma sisteminin (THAAD) bir bölümünü yerleştirdi.
 
Sputnik'e konuşan Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, bu adımın yeni START anlaşmasındaki dengeyi ihlal ettiğini belirterek "Bu sevkiyat, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesi için, anlaşma metninde yer alan koşullardan biri" dedi.
 
‘BUNUNLA MÜCADELE EDECEĞİZ'
 
Ozerov, Rusya'nın bu adıma karşı mücadele edeceğini belirterek, hükümete teklifler sunacaklarını işaret etti: "Bununla mücadele edeceğiz. Genelkurmay Başkalığı bir inceleme yapıp, çıkarımlara varacak ve karşı tedbir için hükümete teklifler sunacak" ifadelerini kullandı.

Sputnik

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