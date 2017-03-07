Rusya Türkiye ile anlaştı...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamentonun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nde kabul edilen Türkiye ile Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunu imzaladı.

Rus hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Putin, 1 Aralık 2014 tarihinde Ankara'da Türkiye ve Rusya Adalet Bakanları tarafından imzalanan anlaşmayı imzalayarak kanunlaştırdı.

Anlaşma çerçevesinde soruşturmalarda, ceza davalarındaki mahkeme işlemlerinde, suçluların iadesi gibi konularda karşılıklı yardımlaşma öngörülüyor.

Anlaşma daha önce de TBMM'den ve Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ile üst kanadı Federasyon Konseyi'nden geçmişti.



ŞİMDİ SUÇLULAR DÜŞÜNSÜN



Rusya 22 Aralık 2015 tarihinde Başbakan Medvedev imzalı mektupta, Dışişleri Bakanlığı, Federal Başsavcılık ve Soruşturma Komitesi ile mutabık kalınarak bu kararın alındığı ve anlaşmadan çekilme önerisinin Kremlin'e iletildiğini duyurmuştu ve anlaşma askıya alınmıştı. Anlaşma vatandaşlık, ticaret ve cezai konularda yardımlaşmayı ve suçluların iadesini düzenliyordu. Bu anlaşmaya dayanarak iki ülke arasında yıllardır çok sayıda adli suçlu karşılıklı olarak iade edilmişti.



Rusya Adalet Bakan Yardımcısı Maksim Travnikov geçtiğimiz Şubat ayında, son iki yıl içinde Türkiye'den 11 iade talebinin geldiğini, bunlardan 10'una olumlu yanıt verildiğini, bir Türk vatandaşının yerinin henüz tespit edilmediğini ve kişi hakkında arama kararı çıkartıldığını belirtmişti.