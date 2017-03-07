''Rusya ve ABD, Suriye'de anlaştı''

İngiliz Times gazetesi, Amerikan ve Rus birliklerinin Suriye'nin Menbiç kentinin kenar mahallelerinde devriye gezdiklerini yazdı. Gazeteye göre bu gelişme, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaş alanında süpergüçler arasındaki en yakın işbirliği.

Times'ın dünya sayfalarındaki haberin başlığı, "Rus ve Amerikan güçleri Suriye'de orta yol buldu".

Pentagon'dan küstah PYD/PKK açıklaması!

DEVRİYE GEZİYORLAR



Gazetenin Orta Doğu muhabiri Richard Spencer, Suriye'deki Amerikan ve Rus askerlerinin Türkiye sınırından sadece yaklaşık 21 kilometre uzaktaki Menbiç kentinin batısındaki bazı kasabalarda devriye gezdiklerini belirtiyor.



Richard Spencer, iki ülke birliklerinin birbirlerinden sadece yaklaşık 10 kilometre uzakta olduklarını vurguluyor.



Spencer'ın altını çizdiği nokta, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek Rusya'nın amacının, bölgedeki güçlerin birbirleriyle savaşmalarını önlemek olması.