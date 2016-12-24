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RUSYA VE İRAN ARASINDA HALEP ANLAŞMAZLIĞI!

Rusya ve İran arasında Halep anlaşmazlığı!

Rusya ve İran, Halep’in kimin tarafından kontrol edileceğine dair anlaşmazlığa düştü.

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Rus hava kuvvetleri ve İran kontrolündeki milislerin desteğiyle işgal edilen Halep’in kimin kontrolünde olacağı tartışmaya açıldı. Bazı uzmanlara göre, işgal altındaki Halep'i İran'a bırakmak istemeyen Rusya, bölgede kalıcı olduğunu herkese gösterebilmek için, Halep’in doğusuna askeri polis taburu yolladı.
 
Hamaney yönetiminin Rusya’nın son hamlesine nasıl karşılık vereceği ise belirsizliğini koruyor.
 
SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
 
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Halep kentine gönderilen Rus askeri polis taburunun bölgedeki Rus uzmanların güvenliğini sağlayacağını açıkladı.
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Askeri polis taburu, Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi'nde görevli askerlerini, Rus mayın imha uzmanlarını, mobil hastanelerin personelini ve insani konvoylardaki personeli koruyacak" dendi.
 
HALEP’TEKİ “DÜZENİ” SAĞLAYACAK
 
Taburun Halep'te düzeni sağlayacağının da belirtildiği açıklamada, "Askeri polis taburu sadece sözleşmeli askerlerden oluşuyor. Tabur, Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi'nin görevlerinin bir kısmını yerine getirmek için Hmeymim Üssü'nden Halep'e kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.
 
POLİS TABURU HALEP’E GİRDİ
 
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Halep'te mahallelerde “düzeni” askeri polis taburunun sağlayacağını belirtmişti. Savunma Bakanı, askeri polis taburunun dün akşam itibarıyla Halep'in mahallelerinde çalışmalara başladığını ifade etmişti.
 
RUSYA, HALEP'İ İRAN'A BIRAKMAK İSTEMİYOR
 
Suriye içerisinde askeri gücünü arttıran Rusya'nın Halep’in doğusuna askeri polis taburu yollaması, bölgeye daha fazla yerleşme adımı olarak görülüyor. Uzmanlara göre, Halep'i İran'a bırakmak istemeyen Rusya, bölgede kalıcı olduğunu herkese göstermek istiyor.
 
İran yönetiminin Rusya’nın son hamlesine nasıl karşılık vereceği ise belirsizliğini koruyor.
 

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