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RUSYA VE TÜRKİYE AÇIKLADI: 4 KEZ İHLAL EDİLDİ

Rusya ve Türkiye açıkladı: 4 kez ihlal edildi

Rusya ve Türkiye, Suriye'de ateşkesin 4 kez ihlal edildiğini duyurdu.

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Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes Merkezi, Rusya ve Türkiye temsilcilerinin Suriye'de ateşkes rejiminin 4 kez ihlal edildiğini belirlediklerini, Rusya'nın Türk meslektaşları tarafından tespit edilen olayları doğrulamadığını bildirdi.

4 İHLAL SAPTANDI

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rus-Türk ortak komisyonunun Rusya temsilciliği bir gün içerisinde Lazkiye'de 4 ihlal saptadılar. Türk temsilciler ise Şam'da 2, İdlib'de 1 ve Hums'da 1 ihlal tespit ettiler" denildi.

BİR GÜN İÇİNDE 3 ANLAŞMA İMZALANDI

Ayrıca, Ateşkes Merkezi'nin verilerine göre bir gün içerisinde Şam'da ateşkes rejimine katılmak üzere 3 anlaşma imzalandı. Böylelikle bu sürece katılanların sayısı 1231'e yükseldi.

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