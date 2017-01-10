RUSYA'DA ENFLASYON İLE İLGİLİ SÜRPRİZ GELİŞME

Rusya'da enflasyon ile ilgili sürpriz gelişme

Rusya’da yıllık enflasyonun aralık ayında yüzde 5,4’e gerilediği bildirildi.

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Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, kasımda yüzde 5,8 seviyesinde olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 5,4’e geriledi.

Ülkede gıda fiyatlarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 5,2’den yüzde 4,6’ya düşerken, gıda dışındaki ürünlerdeki artış ise aynı dönemde yüzde 6,8’den, 6,5’e indi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve yaptırımların etkisiyle Rusya'da enflasyon, 2015'te yüzde 12,9 olarak gerçekleşirken, Ekonomik Kalkınma Bakanlığının 2016 sonu enflasyon tahmini ise yüzde 6 seviyesinde bulunuyordu.

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, ülkede enflasyonun tarihi seviyelere gerilediğini, Merkez Bankasının 2017 sonu hedefi olan yüzde 4’lük enflasyon hedefinin ise gerçekçi olduğunu söylemişti.

AA
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