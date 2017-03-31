RUSYA'DAN DÜNYAYA GÖZDAĞI

Rusya'dan dünyaya gözdağı

Rusya, yeni nesil nükleer denizaltısını denize indirdi.

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Rusya'nın Kazan isimli yeni nesil nükleer denizaltısı testlerinin tamamlanmasının ardından suya indirildi. Nükleer denizaltı 2018'de Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek.

Rusya'nın "Yasen" sınıfı dördüncü nesil nükleer denizaltısı Kazan suya indirildi.

Severodvinsk şehrinde, 2009'da yapımına başlanan nükleer denizaltı, Rusya'nın deniz filosunu modernize etmek ve güçlendirmek amacıyla son yıllarda yürüttüğü projenin ikinci ürünü.

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Önceki Rus denizaltılarına göre daha yüksek muharebe ve daha düşük gürültülü motor sistemine sahip Kazan, gerekli testlerin tamamlanmasının ardından 2018'de Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek.

Dördüncü nesil saldırı denizaltısı Kazan, 13 bin 800 ton ağırlığında ve 119 metre uzunluğunda. 520 metre derinliğe inebilen denizaltı, saate 31 deniz mili hıza ulaşabiliyor. 64 personelin görev yapacağı denizaltı, anti-gemi ve seyir füzesi taşıyabiliyor.

Yasen sınıfı ilk denizaltı Severodvinsk, 2014'te hizmete alınmıştı.

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