Rusya'dan Esad'a saldırı uyarısı

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura bugün düzenlediği basın toplantısında, Cenevre’de gerçekleşecek olan Suriye barış görüşmeleri sırasında Rusya’nın Suriye hükümetinden, muhaliflere yönelik bombardımanları durmasını istediğini söyledi.

Suriye hükümeti ile muhalefeti arasında altı yıllık iç savaşı bitirmeyi amaçlayan görüşmeler öncesi basın toplantısı düzenleyen Mistura, Cenevre görüşmelerinde çözüm adına "büyük bir dönüm noktası olmasını beklemediğini" ifade ederek, sürecin bundan sonra devam etmesinin önemi vurguladı. Görüşmeler öncesi herhangi bir koşul öne sürmek istemediğini aktaran Mistura, "Rusya, Beşşar Esad rejiminden Cenevre görüşmeleri boyunca resmi olarak hava saldırılarını durdurmasını istedi" dedi.

Hazırlanacak yeni Suriye anayasası konusuna da değinen Mistura, "Anayasa hazırlanması yalnızca Suriye halkının yetkisi dahilindedir. Ne bizim, ne başkasının değil," şeklinde konuştu.

ASTANA GÖRÜŞMELERİ VE ATEŞKES DEVAM ETMELİ

Mistura, önceliğin ateşkesin sağlanması olduğunu belirterek, "Astana çok olumlu bir inisiyatiftir. Astana toplantısının devamının olmasını umuyoruz," dedi. Devam eden siyasi sürecin Cenevre’de sürmesinin önemini vurgulayan Mistura, "Astana’da ateşkesi ve ateşkese dair her konuyu görüşmeliyiz. Güveni artırmak da buna dahil," ifadesinde bulundu.