Rusya'dan flaş açıklama ! Köprüler yıkıldı, ulaşım durdu

Sputnik'in haberine göre, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, 3 Şubat'ta ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon tarafından Suriye'de düzenlenen hava saldırıları sonucunda Rakka kentinin kuzey ve güney kesimleri arasındaki ulaşımın tamamen durduğunu açıkladı.

Rudskoy, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye'de dört köprü yıktığını ve böylece Rakka kentinde ulaşımı sekteye uğrattığını belirtti.

​Basın toplantısı düzenleyen Rudskoy, "3 Şubat'ta koalisyon uçakları, ikisi Rakka'da, ikisi de el Kalta ve el Abbara'da olmak üzere dört köprüyü imha etti. Bu eylemlerin sonucunda, 200 bin nüfuslu Rakka'nın kuzey ve güney kesimleri arasındaki ulaşım tamamen durdu. 18 Şubat'ta Rakka'nın 60 kilometre doğusundaki Maadan'da bir köprü yıkıldı" dedi.