RUSYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: TÜRKİYE VE RUSYA ANLAŞTI

Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye ve Rusya anlaştı

Moskova, Ankara ile Suriye'nin tümünü kapsayacak bir ateşkeste tarafları ikna etme ve gelecek ay yapılacak barış görüşmelerine hazırlık konusunda anlaştığını ilan etti.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Ankara ve Moskova'nın Suriye'de ülke genelinde ilan edilecek bir ateşkes için çaba gösterilmesi ve Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak barış görüşmelerine hazırlanılması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu anlaşmayı bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde sağladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Görüşmede (Suriye'de) askeri faaliyetlerin son bulması için işlemsel konulardaki anlaşmaların hızla tamamlanmasının, ılımlı muhalefetin terörist gruplardan ayrılmasının ve Astana'daki toplantılar için hazırlanılmasının önemi vurgulandı."

Çavuşoğlu Lavrov görüşmesinden saatler sonra bu kez Ankara-Tahran hattında telefonlar çaldı. Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarifi ile telefonda görüştü.

Rusya: Suriye hükümeti ve muhalifler görüşüyor

Rus Interfax haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Astana toplantısı öncesinde Suriye hükümetinin muhaliflerle görüştüğünü açıkladığını bildirdi. Lavrov, görüşmelerin nerede yapıldığına dair bilgi vermedi.

Ria Novosti haber ajansı ise, Astana görüşmeleri öncesinde Ankara’da silahlı muhalif gruplarla görüşmeler başladı. Ajans haberi üst düzey bir diplomata dayandırdı. 

Ria Novosti, askeri bir kaynağa dayandırdığı bir başka haberinde ise, rejim ile muhalifler arasında yürütülecek Astana görüşmelerine katılacak tarafların sadece askeri gücü olan gruplar olacağı bilgisini verdi.

Silahlı muhalif gruplar, Türkiye’nin arabuluculuğunda daha önce Halep’in tahliyesi ile ilgili Ruslarla görüşmeler yürütmüştü. Bu görüşmelerin sonucunda rejimin Halep’e yönelik askeri operasyonu durdurulmuş ve kentte bulunana yaklaşık 45 bin silahlı muhalif ve sivil İdlib’e tahliye edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; Rusya, İran, Türkiye ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Suriye barış müzakerelerinin Astana'da yapılması konusunda anlaştığını açıklamıştı.

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