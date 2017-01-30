RUSYA’DAN FLAŞ ‘GÜVENLİ BÖLGE’ AÇIKLAMASI

Rusya’dan flaş ‘güvenli bölge’ açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölge oluşturma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Eritreli mevkidaşı Osman Saleh ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Şam Yönetimi tarafından kabul edildiği takdirde, mülteciler için güvenli bölge oluşturulabileceğini söyledi.

Trump yönetiminin Suriye’de göçmenlerin kendilerini güvende hissedebileceği güvenli bölgeler oluşturma yönündeki girişiminin, komşu ülkeler ve Avrupa’nın göç yükünü hafifletmek için atılması planlanan bir adımmış gibi göründüğünü söyleyen Lavrov şöyle devam etti:

“Eğer gerçekten böyleyse, o zaman BM Mülteci Yüksek Komiserliği yetkilileriyle Suriye topraklarında, ülke içerisinde yerinden edilenlerin yaşaması için alanlar oluşturulması konusu üzerinde düşünülebilir. Şüphesiz tüm bunlar için Suriye hükümetinin onayı gerekiyor.”

TRUMP’IN SÖZLERİNE DIŞİŞLERİ ŞÖYLE YANIT VERMİŞTİ

ABC televizyonuna konuşan Donald Trump, Avrupa Birliği'nin Suriye'den ve Orta Doğu'nun krizin sürdüğü bölgelerinden milyonlarca göçmen kabul ederek büyük bir hata yaptığını belirtmişti.

“Aynı şeyin burada da yaşanmasını istemiyorum” diye konuşan Trump, konuyla ilgili daha fazla detay vermemişti.

Trump sözleri gündeme bomba gibi düşerken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında Trump'ın güvenli bölge çıkışına ilişkin, “Türkiye başından beri Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasını savundu; Trump'ın bu konudaki çalışmasının neticelerini görmek lazım” dedi.

ABD İLE TÜRKİYE’NİN ‘GÜVENLİ BÖLGE’Sİ FARKI!

Trump açıklamalarının ardından Türkiye’de Washington’ın güvenli bölge fikri ile Ankara’nın fikri arasında taban tabana zıtlık olduğu yönünde yorumlar yapılmıştı.

ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurmak için bu planı gündeme getirdiği, Türkiye’nin ise yerinden edilmiş insanlar için bu öneriyi hayata geçirmek istediği ifade edildi.

Sözcü
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