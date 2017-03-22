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RUSYA'DAN İKİ TÜRK ŞİRKETİ HAKKINDA KARAR

Rusya'dan iki Türk şirketi hakkında karar

Rusya iki Türk şirketinden alınan balıklar için laborutuvar kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı.

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Türkiye'nin, buğdayın vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden Rusya'yı çıkarmasının ardından, Rusya da, iki Türk şirketinden alınan balıklar için laboratuvar kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı.

Rusya, iki Türk şirketinden alınan balıklar için laboratuvar kontrollerini sıkılaştırıyor.
 
Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor yetkilileri, ürünlerinde 'listeriya' adlı bir bakteri bulunması nedeniyle Kemal Balıkçılık ve TSM Deniz Ürünleri şirketlerinden alınan ürünlere yönelik laboratuvar kontrollerini sıkılaştırma kararı aldıklarını söyledi.
 
Rosselhoznadzor'un bu kararı, Türkiye'nin, buğdayın vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden Rusya'yı çıkarmasının ardından geldi.

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