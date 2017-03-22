Rusya'dan iki Türk şirketi hakkında karar

Türkiye'nin, buğdayın vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden Rusya'yı çıkarmasının ardından, Rusya da, iki Türk şirketinden alınan balıklar için laboratuvar kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı.

Rusya, iki Türk şirketinden alınan balıklar için laboratuvar kontrollerini sıkılaştırıyor.



Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor yetkilileri, ürünlerinde 'listeriya' adlı bir bakteri bulunması nedeniyle Kemal Balıkçılık ve TSM Deniz Ürünleri şirketlerinden alınan ürünlere yönelik laboratuvar kontrollerini sıkılaştırma kararı aldıklarını söyledi.



Rosselhoznadzor'un bu kararı, Türkiye'nin, buğdayın vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden Rusya'yı çıkarmasının ardından geldi.