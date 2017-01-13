RUSYA'DAN KİMYASAL SİLAH İDDİASI

Rusya'dan kimyasal silah iddiası

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, terör örgütlerinin kimyasal silah kullandığını iddia etti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, IŞİD, El Nusra Cephesi (yeni adıyla Fetih el Şam) ve bazı terör örgütlerinin Suriye ve Irak'ta başta hardal ve sarin gazı olmak üzere kimyasal silah kullandığını söyledi.

RİA Novosti'ye konuşan Zaharova, "Özellikle Suriye ve Irak'ta olmak üzere Ortadoğu'da ardı arkası kesilmeyen kimyasal terör vakaları ciddi bir endişe yaratıyor. IŞİD, El Nusra ile bunlara bağlı terör örgütleri kimyasal silah kullanıyor. Üstelik sadece klor gibi endüstriyel kimyasallar değil, hardal ve sarin gazı gibi tamamen askeri zehirli maddeler kullanıyorlar" dedi.Suriye ordusuna ve sivillere karşı sarin gazı kullanımıyla ilgili ilk vakanın 2013 ilkbaharında tespit edildiğini anımsatan Zaharova, aynı yıl yaz aylarında Doğu Guta'da zehirli maddelerin kullanımıyla ses getiren bir saldırı daha düzenlendiğini kaydetti.

IŞİD’İN MUSUL’U ALMASININ ARDINDAN KİMYASAL ÇALIŞMALARI ARTTI’

"Batılı uzmanların değerlendirmelerine göre 2014 yazında Irak'ın Musul kentini, Musul Kütüphanesi'ni ve Musul Üniversitesi'nin laboratuvarını ele geçiren IŞİD militanlarının zehirli maddeleri sentez çalışmaları arttı. Saddam Hüseyin dönemindeki askeri-kimyasal programla ilişkili olan Iraklı subayların IŞİD saflarına geçmesiyle ve yurtdışından uzmanların katılımıyla ülkedeki durum daha da kötüye gitti. Bu sayede Irak ve Suriye'deki örgütlerin terör faaliyetleri daha kapsamlı, sistemli hale geldi ve Ortadoğu'nun dışına yayılarak sınır ötesi özelliği kazandı" diyen Zaharova, Rusya'nın uluslararası topluma yaptığı kimyasal teröre karşı işbirliği çağrılarının yanıtsız kaldığını vurguladı.

0
CHP'den erken seçim çıkışıCHP'den erken seçim çıkışı
Büyük dram ! Eşi ve kızlarını kaybeden baba konuştuBüyük dram ! Eşi ve kızlarını kaybeden baba konuştu
12 yaşındaki kızla zorla ilişkiye girdiler12 yaşındaki kızla zorla ilişkiye girdiler
Meclis'teki kürsü mikrofonu kaybolduMeclis'teki kürsü mikrofonu kayboldu
Diriliş Ertuğrul'a sürpriz isimDiriliş Ertuğrul'a sürpriz isim
Digitürk tüm maçları ücretsiz yaptıDigitürk tüm maçları ücretsiz yaptı
ABD suvanma bakanı adayı: 2. Dünya Savaşı'ndan beri...ABD suvanma bakanı adayı: 2. Dünya Savaşı'ndan beri...
Akit TV'ye Kılıçdaroğlu cezasıAkit TV'ye Kılıçdaroğlu cezası
Sibel Can tam 200 kilo verdiSibel Can tam 200 kilo verdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS