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RUSYA'DAN MENBİÇ İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA

Rusya'dan Menbiç için kritik açıklama

Rusya Genelkurmay Başkanlığı, terör örgütü PYD'nin kontrolündeki Menbiç'i Suriye ordusuna bırakacağını açıkladı.

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Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Daire Başkanı Sergey Rudskoy, terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Münbiç'in, Suriye ordusuna devredileceğini söyledi.

Rudskoy, Bakanlıkta düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, terör örgütü PYD/PKK'nın, Münbiç ve çevresinden çekilmeyi, buranın Esed güçlerine devredilmesini kabul ettiğini söyledi. Rus komutan, 3 Mart'tan itibaren Şam yönetiminin Münbiç ve çevresinde devlet faaliyetlerini yürütmeye başlayacağını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Balıkesir'de yaptığı konuşmada, "Önce DEAŞ bazı yerleri rejime bıraktı. Şimdi de gördüğümüz kadarıyla PYD, YPG, bazı yerleri rejime terk ediyor. Bu, aslında PYD'nin DEAŞ'ın ve rejimin birlikte zaman zaman hareket ettiği iddiamızı doğrulayan, ispatlayan bir gelişme. Birbirine düşman gibi görünen pek çok yapının kolaylıkla bir araya geldiğini şu birkaç günlük hareketlilikten gördük" demişti.

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