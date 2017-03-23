Rusya'dan nükleer silahlarla ilgili şok açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı nükleer silahlara ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Rus Bakan Sergey Lavrov ülkesinin nükleer silahların azaltılmasını konuşmaya istekli olduğunu belirtti. Rus haber ajansı RIA Lavrov'un, "Nükleer silahları azaltma konusundaki seçenekleri konuşmaya hazırız ancak bunu bütün etkenleri göze alarak yapabiliriz sadece stratejik saldırı silahların sayısıyla sınırlayamayız" dediğini yazdı.



Lavrov'un nükleer silahların tamamıyla kaldırılma zamanının gelmediğini söylediği belirtildi.



ABD ve Rusya 2009 yılında dönemin devlet başkanları Barack Obama ve Dmitri Medvedev'in vardığı anlaşmayla nükleer silahları yarı yarıya azaltmıştı. Anlaşmaya New START (Yeni Başlangıç) adı verilmişti.