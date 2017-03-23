  • İstanbul'da dev operasyon ! Giriş çıkışlar tutuldu
  • Erdoğan'dan AK Parti'ye referandum talimatı
  • İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI
  • Hakkari'de sızma girişimi: 1 asker şehit, 4 yaralı
  • Hakan Şükür'ün orada ne işi vardı ?

RUSYA'DAN NÜKLEER SİLAHLARLA İLGİLİ ŞOK AÇIKLAMA

Rusya'dan nükleer silahlarla ilgili şok açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ülkesinin nükleer silahları azaltma konusunu tartışmaya hazır olduğunu açıkladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Rusya Dışişleri Bakanı nükleer silahlara ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Rus Bakan Sergey Lavrov ülkesinin nükleer silahların azaltılmasını konuşmaya istekli olduğunu belirtti. Rus haber ajansı RIA Lavrov'un, "Nükleer silahları azaltma konusundaki seçenekleri konuşmaya hazırız ancak bunu bütün etkenleri göze alarak yapabiliriz sadece stratejik saldırı silahların sayısıyla sınırlayamayız" dediğini yazdı. 

Lavrov'un nükleer silahların tamamıyla kaldırılma zamanının gelmediğini söylediği belirtildi. 

ABD ve Rusya 2009 yılında dönemin devlet başkanları Barack Obama ve Dmitri Medvedev'in vardığı anlaşmayla nükleer silahları yarı yarıya azaltmıştı. Anlaşmaya New START (Yeni Başlangıç) adı verilmişti.

203
-
Frikiklere aldırış etmediler ! Sokak ortasında...Frikiklere aldırış etmediler ! Sokak ortasında...
Oynadığı sahneleri utanarak izlediOynadığı sahneleri utanarak izledi
''Kolanın sırrı'' cinayette 3 kardeşe 25'er yıl hapis''Kolanın sırrı'' cinayette 3 kardeşe 25'er yıl hapis
İzmir'de mide bulandıran olay !İzmir'de mide bulandıran olay !
''Cinsel güç artırıcı'' diye sattılar bakın ne çıktı''Cinsel güç artırıcı'' diye sattılar bakın ne çıktı
Kuzey Kore lideri dünyayı şoke ettiKuzey Kore lideri dünyayı şoke etti
Taciz iddiasında kendini böyle savundu !Taciz iddiasında kendini böyle savundu !
Hediye vereceğiz deyip...Hediye vereceğiz deyip...
Silahını temizlerken ablasını öldürdüSilahını temizlerken ablasını öldürdü
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS