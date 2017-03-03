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RUSYA'DAN PALMİRA AÇIKLAMASI

Rusya'dan Palmira açıklaması

Rusya GEnelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Palmira kenti hakkında konuştu.

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Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ile Özel Operasyon Kuvvetleri'nin Palmira'nın IŞİD'den temizlenmesinde başrolde olduğunu belirtti.

Suriye'deki duruma ilişkin basın toplantısı düzenleyen Rudskoy, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ile Özel Operasyon Kuvvetleri, Palmira'da IŞİD'in yenilgiye uğratılmasında başroldeydi. Operasyona katılan Ka-52 tipi savaş helikopterleri, çöl ve dağ koşullarında büyük bir etki yarattı" dedi.
 
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KENT TAMAMEN ÖZGÜRLEŞTİRİLDİ'
 
Kentin tamamen özgürleştirildiğini kaydeden Rudskoy, şu ifadeleri kullandı: "Suriye ordusu, Palmira'nın kuzey ve güneyindeki hakim araziyi ele geçirdi ve doğuya doğru ilerliyor. Rus uzmanlar tarafından eğitilen Suriyeli istihkam birlikleri, binalardaki patlayıcıları kontrol ediyor, teröristlerin yerleştirdiği mayınları ve patlayıcıları etkisiz hale getiriyor." 
 
'IŞİD'İN MUSUL VE RAKKA'DAN ALDIĞI TAKVİYELERE RAĞMEN BAŞARI SAĞLANDI'
 
Rudskoy, Palmira'daki başarının IŞİD'in Musul ve Rakka'dan aldığı takviyelere rağmen sağlandığını da belirtti.

Operasyonunun Rus askeri danışmanlar tarafından planlandığı söyleyen Rudskoy, "Elde edilen sonuçlar, Suriye'deki Rus grup komutanlığı ile Suriye ordusu arasındaki etkili ortak planlama ve zamanında gerçekleştirilen çabalar sayesinde mümkün oldu" diye konuştu.
 
'IŞİD, 1.000'DEN FAZLA ZAYİAT VERDİ'

Öte yandan Rus orgeneral, operasyon sonucunda IŞİD'in 1.000'den fazla zayiat (ölü ve yaralı) verdiğini, 19 tank, 37 zırhlı araç, ağır silahla donatılmış 98 kamyonet ve 100'ün üzerinde aracın imha edildiğini de açıkladı.

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