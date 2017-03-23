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RUSYA'DAN S-400 İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

Rusya'dan S-400 için flaş açıklama

Rusya, Türkiye'ye S-400 füzesi sevkiyatıyla ilgili açıklama yaptı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye'nin NATO üyesi olmasının S-400 hava savunma sistemine sahip olmasına bir engel teşkil etmediğini söyledi.

Sputnik haber sitesinin haberine göre, Rossiya 24 televizyonuna konuşan Kojin, S-400'ler konusunda Türkiye ile yapılan görüşmeler hakkında konuştu. S-400 sevkiyatıyla ilgili Türkiye'yle görüşmelerin sürdüğünü belirten Kojin, "Ankara'nın büyük ilgisi var" şeklinde konuştu.

Gazetecinin 'Moskova'nın bu sevkiyattan korkup korkmadığı' sorusuna yanıt veren Kojin, "Evet, Türkiye bir NATO üyesi, ama korkmuyoruz. Bir şeyi teslim etmeden önce biz, entelektüel faaliyetin sonuçlarını sıkıca düzenliyoruz. Taraflar, silahla neler yapılabileceği ve neler yapılamayacağı konusunda taahhütlerde bulunuyor" dedi.

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