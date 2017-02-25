Rusya'dan sert açıklama: O kararı veto ederiz

Rusya'nın BM Büyükelçi Yardımcısı Vladimir Safronkov, ABD, Fransa ve İngiltere tarafından hazırlanan tasarı için "Karar tasarısı, soruşturma tamamlanana kadar bir tarafın masum sayılacağı prensibine aykırı" dedi.

Safronkov, "Görüşümüzü partnerlerimize açık bir biçimde açıkladım. Oylamaya sunulması halinde tasarıyı veto edeceğiz" diye devam etti.



Oylamaya sunulması halinde, bu, Rusya'nın BMGK'da Suriye ile ilgili olarak son 6 yılda veto ettiği 7. tasarı olacak.



BMGK'da bir tasarının kabul edilebilmesi için her bir daimi üyenin (Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve ABD) onayı gerekiyor.



AFP'ye göre karar tasarısı, çoğu askeri yetkili olmak üzere 11 Suriyeliye ve kimyasal silah geliştirdiği söylenen 10 tüzel kişiliğe seyahat yasağı getirilmesini öngörüyor.



Tasarı Suriye ordusu ve hükümetine helikopter satılmasını, sağlanmasını ve sevk edilmesini de yasaklıyor.



Tasarının hazırlanması BM'nin, Suriye ordusunun silahlı muhaliflerin kontrolünde olan köylere 2014 ve 2015'te üç klorin gazı saldırısı gerçekleştirdiği iddiasının yer aldığı bir raporun yayınlanmasını izliyor.



Suriye hükümeti, sivillere karşı kimyasal silah kullandığı suçlamalarını reddediyor.