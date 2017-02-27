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RUSYA'DAN SURİYE AÇIKLAMASI: "KABUL EDİLEMEZ"

Rusya'dan Suriye açıklaması: "Kabul edilemez"

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Suriye lideri Esad hakkında açıklamalarda bulundu.

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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Suriye sorunlarının çözümü için Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın en kısa zamanda görevi terk etmesi yönündeki taleplerin kabul edilemez olduğunu, Suriye halkının kendi kaderini demokratik prosedürlerle belirlemesi gerektiğini bildirdi.

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Suriye sorunlarının çözümü için Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın en kısa zamanda görevi terk etmesi yönündeki taleplerin kabul edilemez olduğunu, Suriye halkının kendi kaderini demokratik prosedürlerle belirlemesi gerektiğini bildirdi.
 
Matviyenko Orta Doğu Diyalog Kulübü "Valday"da yaptığı açıklamada, "Suriye sorununun çözümü için Beşşar Esad'ın en kısa zamanda görevini terk etmesi taleplerinin kabul edilemez olduğunu düşündük ve düşünüyoruz. Sadece Suriye halkı demokratik prosedürlerle kendi ülkesinin kaderini seçebilir" dedi.
 
Bu tavrın doğruluğunu Irak, Libya, Yemen gibi ülkelerde yaşananların kanıtladığını belirten Matviyenko, "Irak'ın işgal edilmesine, Libya'nın planlı bir şekilde yok edilmesine, Yemen'de iç savaşın alevlendirilmesine olumsuz baktığımızı hiçbir zaman saklamadık. Bunların sonucu her zaman aynı, eziyetler ve ölümler" dedi.
 
Matviyenko, yıllarca süren çatışmaların sonucunda yıkılan altyapıların, konutların düzelmesi gibi zor bir görevin çözülmesi gerektiğini unutmamak gerektiğine de dikkat çekti.

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