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RUSYA'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Rusya'dan Türkiye açıklaması

kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Rusya'dan buğday alımına kısıtlama getirmesi ile ilgi konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Rusya'dan buğday alımına kısıtlama getirmesi hâlinde, bunun, ilişkilerin normalleşmesine yansımayacağını söyledi.
 
Peskov, Türkiye'nin Rusya'dan buğday ve mısırın vergisiz alımını durdurmasının ilişkilerindeki normalleşme sürecini etkileyip etkilemeyeceği sorusu karşısında, "Hayır, etkileyemez" dedi.
 
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Rusya'nın Türkiye'den domates alımına yönelik yasağını yakın bir zamanda kaldırıp kaldırmayacağı sorusuna ise, Peskov, "Bu soruyu Tarım Bakanlığı'na yöneltmelisiniz" yanıtını verdi.
 
Kommersant gazetesi, Türkiye'nin buğday, mısır, ayçiçeği ve yağın Rusya'dan vergisiz ithalatına izin belgesi vermeyi durdurduğunu yazmıştı.
 
Türkiye'nin buğday, mısır, ayçiçeği ve yağın Rusya'dan ithalatı için yüzde 130 oranında vergi getirebileceği belirtilen Kommersant'ın haberinde, böyle bir adımın, bu ürünlerin Rusya'dan ithalatının fiilen yasaklanması anlamına geldiği kaydedilmişti.
 
Haberde ayrıca, Türk tarafının bu adımı, Rusya'nın, Türkiye'den domates alımına hâlâ izin vermemiş olması nedeniyle atmış olabileceği savunulmuştu.

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