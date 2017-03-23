  • Sivillerin üzerine bomba yağdı: 200'den fazla ölü var
  • Avrupa Komisyonu Türkiye'nin AB Büyükelçisi'ni çağırdı
  • Hollywood filminde inanılmaz Erdoğan detayı
  • Lise cinayetinin ardından satanist örgüt çıktı
  • İstanbul'da dev operasyon ! Giriş çıkışlar tutuldu

RUSYA'DAN TÜRKİYE SİNYALİ

Rusya'dan Türkiye sinyali

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kırım ile Türkiye arasında feribot seferlerinin yeniden başlatılabileciğine dair sinyaller aldığını söyledi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksandr Botsan Harçenko, Kırım ile Türkiye arasındaki feribot seferlerinin yeniden başlatılabileceğine dair sinyaller aldıklarını söyledi.

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında konuşan Botsan Harçenko, Kırım ile Türkiye arasında durdurulan feribot seferlerine ilişkin olarak, "Bu fikrin üzerinin çizildiği söylenemez. Bu projenin yeniden başlatılabileceğine ilişkin sinyaller var" dedi.
 
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara ile feribot seferlerinin durdurulmasına ilişkin görüşmeler yaptıklarını duyurmuştu. Türkiye, mart başında Kırım'dan gelen feribotları kabul etmemeye başlamıştı.

250
-
İzmir'de mide bulandıran olay !İzmir'de mide bulandıran olay !
Silahını temizlerken ablasını öldürdüSilahını temizlerken ablasını öldürdü
Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısıKılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Ali Gül neden tutuklandı ?Ali Gül neden tutuklandı ?
İşte İngiltere'deki saldırganİşte İngiltere'deki saldırgan
Bakan'dan Bahçeli açıklamasıBakan'dan Bahçeli açıklaması
Türk hacker'lar Apple'a hayatının şokunu yaşattıTürk hacker'lar Apple'a hayatının şokunu yaşattı
Erdoğan: İnönü tek adamdıErdoğan: İnönü tek adamdı
İngiliz büyükelçiden Nuh Albayrak ve Burhan Kuzu'ya tepkiİngiliz büyükelçiden Nuh Albayrak ve Burhan Kuzu'ya tepki
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS