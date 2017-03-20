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RUSYA'DAN TÜRKİYE'Yİ ÇOK KIZDIRACAK PKK KARARI

Rusya'dan Türkiye'yi çok kızdıracak PKK kararı

Reuters'ın iddiasına göre, Rusya, PKK’nın Suriye kolu YPG ile anlaşarak Afrin'e üs kuracak ve YPG'lilere askeri eğitim verecek.

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Uluslararası haber ajansı Reuters'ın iddiasına göre, Rusya, PKK’nın Suriye kolu YPG ile anlaşarak Afrin'e üs kuracak ve YPG'lilere askeri eğitim verecek.

Reuters haberinde, YPG sözcüsün Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin Halep kentinin batısındaki Suriye'nin Afrin şehrinde bir askeri üs kurmakta olduğunu söyledi.

Sözcü, yapılan anlaşmanın "teröre karşı işbirliği çerçevesinde" gerçekleştiğini söyledi. YPG Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Rus kuvvetleri YPG'lilere askeri eğitim de verecek.

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