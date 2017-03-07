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RUSYA'NIN BURNUNUN DİBİNDE TATBİKAT !

Rusya'nın burnunun dibinde tatbikat !

Yaklaşık 8 bin NATO askeri Rusya sınırı yakınlarında tatbikata başladı.

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Yaklaşık 8 bin NATO askeri; Norveç'in Rusya sınırı yakınlarındaki Finnmark bölgesinde tatbikata başladı.

Norveç Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre; ABD, İngiltere ve Norveç askerlerinin katıldığı 'Joint Viking 2017' tatbikatı, kriz yönetimi ve Norveç'i savunma pratiği yapmak amacıyla organize edildi.

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Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Norveç devlet radyosu NRK'ya konuşan askeri sözcü Ivar Moen, birliklerin tatbikat sırasında savaş uçakları, helikopterler ve kargo uçaklarıyla birçok faaliyet yürüteceğini ifade etti.

Moen, havadaki güvenliğin temin edilmesi için tatbikatın gerçekleştirildiği bölgede insansız hava aracı uçuşunu yasakladıklarını belirtti.

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Dün başlayan ve 15 Mart'a kadar sürecek tatbikata ABD Kara Kuvvetleri, Amerikan Donanması ve İngiliz Kraliyet Donanması'ndan 700 asker katılıyor.

ABD'li ve İngiliz birlikler, Norveç'in zorlu hava koşullarına uyum sağlamak için hazırlık çalışmaları da yaptı.

​RUSYA, 2015'TEKİ TATBİKATA TATBİKATLA YANIT VERMİŞTİ

'Joint Viking' tatbikatı 2013 yılında Hordaland, 2014'te Tromsö, 2015'te Finnmark ve 2016'da Trondelag'da düzenlenmişti.

Rusya, Finnmark'ta düzenlenen tatbikatı provokatif bulmuş ve buna yanıt olarak Kola Yarımadası'nda büyük ölçekli bir tatbikat gerçekleştirmişti.

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