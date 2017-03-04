Referandum çalışmaları kapsamında Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Finike ilçe meydanında halka hitaben yaptığı konuşmada, ilçeye yaptıkları yatırımları anlattı.

Batı bölgesine havaalanı yapacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, bunun için detaylı çalışmalar, etütler yapıldığını söyledi.

Yaptıkları yollarda bölgede üretilen ürünlerin güvenli şekilde Türkiye'nin her yerine, ihracata gitmesini temenni eden Çavuşoğlu, "İnşallah domatesin önündeki, Rusya'ya ihracatın önündeki engeli de kısa sürede kaldıracağız. 10 Mart'ta Yüksek Stratejik İş birliği Toplantısı için Sayın Cumhurbaşkanımızla Moskova'yız. Buradan da önemli netice bekliyoruz. Tabii ürünlerimizin halde toplanıp, satılması lazım. Büyükşehir Belediyemizle Finike'ye halimiz açılacak." diye konuştu.

"Milletimiz bugüne kadar olduğu gibi gereken cevabı 16 Nisan'da verecektir"

Terör örgütü FETÖ'yle mücadeleye ilişkin de Bakan Çavuşoğlu, yargıyı bu örgütten temizlediklerini, 15 yıldır çıkarılan engellemelere, herkesin Türkiye ile uğraşmasına rağmen 15 yılda çok şey yaptıklarını söyledi.

İstikrarı sağlamlaştırmak, pekiştirmek için Anayasa paketini getirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Bu sistemi düzeltmemiz lazım. Cumhurbaşkanı Meclisi feshedecek diyorlar. Kim diyor? 'Hayır'ı savunanlar diyor. Cumhurbaşkanı seçimi feshederse kendisini de seçime götürür." diye konuştu.

Çavuşoğlu, referandumda "Hayır" diyecek olanlara ilişkin, şöyle konuştu:

"Cumhuriyete hiçbir şey katmazlar, Atatürk'ün değerlerine hiçbir şey katmazlar, Atatürk'ten geçinirler. Hepsi aynı. Bunlar 'Biz azınlık olalım, ülkeyi biz yönetelim'. der. 'Yüzde 50 artı 1 ile seçilmiş kişiye bizim sözümüz geçmez. Halkın sözü geçmez. Zaten bu halkın kafası basmaz, makarnayla bir dilim ekmekle satın alırsın. Onun oyuyla benim oyum bir olmaz. Benim oyum iki sayılmalı' gibi sapkın zihniyete sahip kişiler bunu istedi ama bizim milletimiz bugüne kadar olduğu gibi onlara gereken cevabı 16 Nisan'da verecektir. Bu iftiraların karşısında ne düşündüğünü sandığa yansıtacak."

Yargının bağımsız olmasını istediklerini belirten Çavuşoğlu, sadece 25 değil, 18 yaşında da insanların seçilebilmesi ve gençlere fırsat verilmesi gerektiğini belirti.

"CHP'nin içinde ön seçimle gelmiş PKK'lı, DHKP-C'li milletvekilleri var"

Türkiye'nin güçlenmesi istemeyen çok sayıda grup olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bunu söylemekten utanç duyuyorum ama CHP'nin içinde ön seçimle gelmiş PKK'lı, DHKP-C'li milletvekilleri var." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, teröristlerin hepsini inlerine gömdüklerini ve onların bir daha da oradan çıkamayacaklarının altını çizdi.

"Yurt dışında görüyorsunuz, bizim kampanya yapmamızı bile istemiyorlar"

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yurt dışında görüyorsunuz, bizim kampanya yapmamızı bile istemiyorlar. Niye? Orada vatandaşlarımızın çoğu Türkiye için 'Evet' diyor, AK Parti'ye oy veriyor. Türkiye'nin güçlenmesinden daha çok gurur duyuyor. Yani bizim Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızdan daha fazla kıymetini biliyorlar. O ülkelerde ezik olmak istemiyorlar. Güçlü Türkiye'yi yanında hissetmek istiyorlar. Yıllardır yurt dışındaki vatandaşlarımız güçlü bir Türkiye'yi özlüyordu. Yurt dışında mazlumlar Türkiye'yi bekliyordu. Bu Türkiye'nin daha güçlü olmasını istiyorlar. Onun için yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik kampanya yapmamızı engelleyenler Türkiye'de hayır için çalışıyor."