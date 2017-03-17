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RÜZGAR ÇETİN'İN ARABASI SATIŞA ÇIKARILDI

Rüzgar Çetin'in arabası satışa çıkarıldı

Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in polisi şehit ettiği araç satışa çıkarıldı.

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Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in geçen yıl bir polisin şehit olmasına, bir polisin yaralanmasına neden olduğu kazada kullandığı lüks otomobil, internette 'ünlü birinin aracı' ifadesiyle satışa çıkarıldı.

İstanbul Beşiktaş'da geçen yıl 29 Ocak'ta meydana gelen kazada Rüzgar Çetin, alkollü olarak kullandığı Otomobiliyle karşı yönden gelen polisin aracına çarptı. Kazada polis memuru İsmet Fatih Alagöz hayatını kaybederken, polis memuru Emre Tetik de ağır yaralandı. Çetin 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılsa da tutuklu kaldığı süre, aldığı ceza miktarı ve mağdurların şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle 9 ay hapis yattıktan sonra geçen ekimde tahliye oldu. Habertürk'te yer alan habere göre , kazanın üzerinden 14 ay geçtikten sonra Çetin'in özel plakalı aracı için internetteki alışveriş sitesinde satılık ilanı verildiği ortaya çıktı.

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152 BİN 500 LİRA İSTİYOR, ÜNLÜ BİRİNİN ARACI

İzmir'deki bir oto galerisi tarafından 152 bin 500 TL'ye satışa çıkarılan aracın kazada aldığı hasarın kısmen giderildiği, ancak hava yastıklarının kaza anında açıldığı haliyle durduğu görüldü. Galerinin ilanın açıklaması bölümünde, 'Özel plakalı, ünlü birinin aracı' ifadesi dikkat çekti.

Aracın Rüzgar Çetin tarafından galeriye mi satıldığı yoksa satışın komisyon karşılığında Çetin adına mı yapıldığı ise bilinmiyor.

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