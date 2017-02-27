Rüzgar Erkoçlar nişanlandı

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile nişanlandı.
Nişan fotoğraflarını, kayınçosu ve aynı zamanda spor hocası olan Tugay Beyazoğlu Instagram hesabından paylaştı.
2013'te cinsiyet değiştiren oyuncu Rüzgar Erkoçlar, sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile nişanlandı.
Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile nişanlandı.
Nişan fotoğraflarını, kayınçosu ve aynı zamanda spor hocası olan Tugay Beyazoğlu Instagram hesabından paylaştı.