  • Hırsıza vatandaştan meydan dayağı
  • Memura karne geliyor ! Düşük not alan yandı
  • Oscar Ödülleri Töreni'nde tarihi skandal
  • Tehlikeli gelişme ! ÖSO ile Esad rejimi çatıştı
  • Yunan Bakan'dan Kardak için küstah sözler

RÜZGAR ERKOÇLAR NİŞANLANDI

Rüzgar Erkoçlar nişanlandı

2013'te cinsiyet değiştiren oyuncu Rüzgar Erkoçlar, sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile nişanlandı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile nişanlandı.

Nişan fotoğraflarını, kayınçosu ve aynı zamanda spor hocası olan Tugay Beyazoğlu Instagram hesabından paylaştı.

screenshot_2-129.jpg

551
-
Gelin olarak gittiği köyde iş kurdu, siparişlere yetişemiyorGelin olarak gittiği köyde iş kurdu, siparişlere yetişemiyor
Çocuğu olmayan Fetullah Gülen'e koşuyormuş !Çocuğu olmayan Fetullah Gülen'e koşuyormuş !
Süper mini eteğiyle zorlandıSüper mini eteğiyle zorlandı
Sedar Ortaç ilaçlara servet ödüyorSedar Ortaç ilaçlara servet ödüyor
Şarkıcı Yalın hesaba itiraz ettiŞarkıcı Yalın hesaba itiraz etti
Bakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklamaBakan Işık'tan TSK ile ilgili sert açıklama
Mide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlarMide bulandıran haber ! Bir de organik diye satmışlar
Suriye ordusu El Bab'da operasyon düzenlediSuriye ordusu El Bab'da operasyon düzenledi
Kılıçdaroğlu, Erbakan'ı anma töreninde konuştuKılıçdaroğlu, Erbakan'ı anma töreninde konuştu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS