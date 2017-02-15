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RÜZGAR ERKOÇLAR'DAN EVLİLİK TEKLİFİ

Rüzgar Erkoçlar'dan evlilik teklifi

Cinsiyetini değiştiren Rüzgar Erkoçlar, şimdi de sevgilisine evlenme teklif etti.

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Rüzgar Erkoçlar ve sevgilisi Tuğba Beyazoğlu dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 4 yıl önce cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar aradığı aşkı buldu.

Daha önce 14 Şubat tarihinde sevgilisi Tuğba Beyazoğlu'na evlilik teklif edeceğini açıklayan Rüzgar Erkoçlar dün bu sözünü tuttu. Kendilerini karikatür olarak çizdiren çift daha sonra Rüzgar Erkoçlar tarafından hazırlanan mekana gittiler.

EVLENME TEKLİF ETTİ

Orada arkadaşları tarafından alkışlar eşliğinde Tuğba Beyazoğlu'na evlilik teklif eden Rüzgar Erkoçlar'ın mutlu olduğu her halinden anlaşılıyor.

YAZ AYLARINDA EVLENECEKLER

2017'nin yazında evlenmeyi planlayan ve geçtiğimiz haftalarda birbirlerinin aileleriyle tanışan çift mutluluklarını instagram hesabından paylaştı.

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