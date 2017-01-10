S-400 FÜZELERİ GÖREVE BAŞLIYOR

S-400 füzeleri göreve başlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'yı koruması için S-400 Triumf füzelerinin göreve başlayacağını açıkladı.

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklaması yarını işaret ediyor. Başkent Moskova semalarını koruması için görevlendirilen S-400 Triumf füze savunma sistemi alayının göreve başlayacağını bildirdi. Füze savunma sisteminin nereyi koruyacağı da açıklandı.

Rusya'dan gelen bir son dakika haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı S-400 füze sistemi alayının yarın göreve başlayacağını belirterek, sistemin Moskova ve Merkezi Ekonomik Bölgesi'ni koruyacağını duyurdu.

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Rusya'nın en güçlü yerden havaya füze savunma sistemi olan S-400 Triumf, 400 kilometre menzile sahip. Sistem, balistik füzeler ve Cruise füzeleri dahil menzili dahilinde havadaki tüm hedefleri yok edebiliyor.
Uluslararası gerginliğin tırmandığı bir ortamda Rusya, Moskova ve çevresini aktif  "füze sistemleri" ile daha sıkı korumak için takviye yaptı.

ABD'nin Patriotlarının Rus muadili olan bu gelişmiş hava savunma sistemini, Rusya en son, Su-24 uçağının Türkiye tarafından düşürülmesinden sonra Suriye topraklarında konuşlandırmıştı.

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NATO RUSYA'YA KOMŞU ÜLKELERE ASKER VE MÜHİMMAT YIĞIYOR

Obama Hükümeti görevi bırakmadan önce NATO’ya silah ve asker desteğini artırmaya devam ediyor. Askeri malzemeler Rusya’ya komşu NATO ülkelerine dağıtılacak. NATO üyesi Almanya, Kanada ve İngiltere de her biri 1000’er askerden oluşan taburlarını Estonya, Letonya ve Litvanya’ya yolladı. Birliklerin Şubat ayı başında Polonya, Baltık ülkeleri, Bulgaristan, Romanya ve Almanya’ya dağıtılacağı öğrenildi. Rusya da Polonya ve Litvanya arasında bulunan Kaliningrad şehrine nükleer başlık takılabilen İskender füzeleri konuşlandırdığını açıkladı.

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