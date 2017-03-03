Ş. Urfa'daki kavgaya Bakan korumaları kavga etti

Olay, öğle saatleri sırasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye binasının karşısında bulunan sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa, bıçak ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Sarayönü Polis Merkezi’ne yakın sokaktaki kavga sırasında belediye binasına geçmeye çalışan Bakan İsmet Yılmaz’ın korumaları, kavga eden taraflara ilk müdahalede bulundu.
Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada, kanlar içeresinde yaralananları, polis güçlükle gözaltına aldı. Yaralı durumda kavgayı sürdürmeye çalışan taraflar, yere yatırılıp arkadan elleri kelepçelenerek olay yerine çağrılan ambulansa konuldu. Polis kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına alırken, yaralanan 8 kişi ise kentte hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Ş. URFA'DAKİ KAVGAYA BAKAN KORUMALARI KAVGA ETTİ
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bir programa katılmak üzere Şanlıurfa'ya gitti. Ancak Bakan Yılmaz'ın bulunduğu mekanın yakınında sopalı bıçaklı iki grup kavgaya tutuştu.
Olay, öğle saatleri sırasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye binasının karşısında bulunan sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa, bıçak ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Sarayönü Polis Merkezi’ne yakın sokaktaki kavga sırasında belediye binasına geçmeye çalışan Bakan İsmet Yılmaz’ın korumaları, kavga eden taraflara ilk müdahalede bulundu.
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