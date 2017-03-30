Saadet Öğretmen ödülünü Melania Trump'tan aldı

İzmir’de okul müdürünün öğrencilerine cinsel istismarını ortaya çıkarıp tutuklanmasını sağlayan öğretmen Saadet Özkan’a, ABD’den ödül geldi. Saadet öğretmen, ‘cesaret ödülü’nü First Lady Melania Trump’tan aldı

İzmir’in Menderes İlçesi’nde 2 yıl önce, yaşları 6 ila 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine cinsel içerikli film izlettirmek ve istismarda bulunmakla suçlanan okul müdürü Adil Ş.’nin tutuklanmasını sağlayan öğretmen Saadet Özkan’a, Washington’dan ödül geldi.

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Habertürk Gazetesi'nden Melis Apaydın'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın her yıl düzenlediği Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü’ne layık görülen dünya çapındaki 13 cesur kadın arasında yer alan Saadet öğretmen, ödülünü dün Washington’da düzenlenen törenle ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Thomas A. Shannon’ın elinden aldı. Özkan, “eğitimci ve cinsiyet eşitliği” dalında ödüle layık görüldü.

"BU YOLA ÇIKTIĞIMDA TEK BAŞIMAYDIM"



Ödülü aldığını ilk duyduğunda büyük sevinç yaşadığını söyleyen Özkan, “Amerika’ya geldiğimde herkesin mücadelemizi bildiğini gördüm. Bu yola çıktığımda tek başımaydım” dedi. Özkan, “İnsanlar beni işe almak dahi istemiyorlar. Ne yazık ki erkek egemen bir zihniyet var. Ülkemde iş bulmakta zorlanırken, dünyanın diğer ucundan gelen bu ödül beni biraz da hüzünlendirdi. Bu ödül, yaşadıklarını cesurca anlatan çocuklarımın” ifadesini kullandı.

"ÇOCUKLAR SİYASET ÜSTÜ"



Törenden sonra, bu süreç içerisinde çok mücadele verdiğini belirten Özkan, Türkiye’ye döndükten sonra tecrübelerini insanlara aktarmaya devam edeceğini kaydetti. Özkan, şöyle konuştu: “Çocuklar siyaset üstü, herkes bunu anlasın. Bu olayı siyasallaştırmadan devam ettim. ‘Çocuklar herkesin, o yüzden birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız’ dedim. Aileler yalnız, utanıyor ve çekiniyorlar. Utanması gereken varsa suçlu olmalı. Rehabilite edilmemiş her çocuk tehlikede. İşte bunu değiştirirsek, değişimi başlatırız ve çocuklar rahat nefes alır.”





Cinsel istismara uğrayan kızlara ve ailelerine de seslenen Özkan, “Benim kızlarımın anneleri, mükemmel anneler. Türkiye’nin anneleri, çocukları okusunlar diye her türlü uğraşı veriyor. Tarlada maydanoz, marul ekiyor; afet geliyor, belki kar geliyor ve her şeyi götürüyor ama onlar tekrar mücadele ediyor. Diğer çocuklara da yardım edeceğiz ve ben ömrüm yettiğince sonuna kadar takip edeceğim” dedi.