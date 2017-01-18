Saadet Partisi Başkanlık hakkında ne düşünüyor?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anayasa değişikliği üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

Milli Görüş’e yakınlığıyla bilinen Milli Gazete’nin haberine göre, Anayasa Değişiklik teklifinin ikinci turunun bu gün başlayacağını da söyleyen Karamollaoğlu, “Bu konudaki görüşlerimizi doğrudan doğruya hem Sayın Başbakan’a, Parti Başkanlarına hem de daha önemlisi Sayın Cumhurbaşkanı’na iletmiştik. Olmazsa olmaz diyerek gördüğümüz ‘kuvvetler ayrımı ilkesi’ maalesef ilk turda çıkan metinde tam olarak gerçekleşmedi. Yetki tamamen tek elde toplanıyor. Meclis üzerinde özellikle bir vesayet oluşturuluyor. Dikkat çektiğimiz husus. Eğer Cumhurbaşkanı’na yeri geldiğinde meclisi fesh etme yetkisi verilirse meclis rahat çalışamaz. Vesayet altında kalır” ifadelerini kullandı.

ŞİMDİDEN ENDİŞELERİMİZ DE HAKLI ÇIKTIK

“Endişelerimiz de haklı çıktık” diyen Karamollaoğlu, anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında ‘erken seçimin’ bir tehdit olarak kullanıldığını kaydetti. Karamollaoğlu, “Meclis, eğer bu teklif kabul edilmezse seçime götürülmekle tehdit ediliyor. Tam da bizim daha önce söylediğimiz ve korktuğumuz nokta. TBMM üyelerine çok büyük bir görev düşüyor. Şahsiyetli durabilmek, eğilip, bükülmemek. İnandığı gibi davranmak, oy vermek. Bunu yapamazlarsa ömrü billah bundan sonra meydana gelecek sıkıntıların vebalinden kurtulamazlar. Siz meclisi eğer rahat çalıştırmak istiyorsanız, meclis kimsenin ama hiç kimsenin vesayeti altında bırakılmamalı. Bu teklif daha kamuoyuna götürülmeden bizim endişelerimizi doğrular gelişmeler yaşandı. İnşallah ikinci tur görüşmelerinde vekiller kanaatlerini değiştirirler” dedi.

BU HALİYLE DEĞİŞİKLİĞE DESTEK VERMEYİZ

Karamollaoğlu, Saadet Partisi’nin bu konudaki tavrını da bir kez daha yineleyerek, “Anayasa değişikliği teklifi böyle giderse, bizim böyle bir teklife destek vermemiz mümkün olmaz. Kendi kendimize karşı olan sorumluluğumuz ve vicdanımız böyle bir imkanı bize vermez. Bunu da bugün bilinmesinde fayda görüyoruz” ifadelerini kullandı. Açıklamalarından sonra bir basın mensubunun ‘Anayasa Değişikliği ile ilgili görüşlerinize açıklık getirir misiniz?’ şeklindeki soruyu da yanıtlayan Karamollaoğlu, “Kelime olarak evet, hayır demek istiyorsanız, bu haliyle geçerse biz bunu desteklemeyiz, yani hayır veririz demektir” dedi. Karamollaoğlu, erken seçim ile ilgili bir soruya ise “Anayasa değişikliği bu haliyle geçerse ben bir erken seçim beklemiyorum. Erken seçim başka bir konu. Ama bu bir tehdit. Anayasa değişikliği yapılırsa farklı sebeplerden dolayı bir erken seçim olabilir” diye yanıtladı.

MİLLİ GAZETE