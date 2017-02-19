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SAADET PARTİSİ LİDERİNDEN ''BAŞKANLIK'' ÇIKIŞI

Saadet Partisi liderinden ''başkanlık'' çıkışı

Saadet Partisi Genel Bakşanı Temel Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ni eleştirdi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan'ı Anma ve Şehitler Gecesi'nde yaptığı konuşmada; "Başkanlık sisteminde kuvvetler ayrımına uyulması icap eder. Başkan bütün yetkiyi elinde bulundurur, parlamentoyu kendisi kabul eder adalet mekanizmasını kendisi kontrol edecek tarzda bir düzenleme olursa burada adalet olmaz. Bu dikta rejimine evrilmek demektir" dedi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından, ölümünün 6. yılında Necmettin Erbakan'ı anma programı organize edildi. Sultanbeyli Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve partililer katıldı. Karamollaoğlu referandum süreci öncesi Anayasa değişiklik teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "Biz prensip itibarı ile başkanlık sisteminin karşısında değiliz. Hatta taraftarız ancak Başkanlık sistemi kabul edilecekse mutlaka bu başkanlık sisteminde kuvvetler ayrımına uyulması icap eder" dedi.

"YARGI VESAYET ALTINA ALINACAK"

Yeni sistemde Cumhurbaşkanının meclis üzerinde vesayet kuracağını belirten Karamollaoğlu, "Başkan bütün yetkiyi elinde bulundurur, parlamentoyu kendisi kabul eder adalet mekanizmasını kendisi kontrol edecek tarzda bir düzenleme olursa burada adalet olmaz. Bu dikta rejimine evrilmek demektir. Biz bunları hem hükümete hem mecliste grubu bulunan parti başkanlarına ilettik. Talep ettiğimiz değişiklikler mecliste yapılmadı. Cumhurbaşkanının meclisi fesih etme, seçime götürme yetkisi var mı? yok mu? Böyle bir yetkisi varsa meclisin üzerinde vesayet kuracak. Bu değişiklikle yargı organlarının yarısına yakınını Cumhurbaşkanı, kalanını da meclis seçecek. Yargı vesayet altına alınacak" diye konuştu.

"BİZİ KANDİL İLE YAN YANA GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz böyle bir düzenlemeye evet demeyiz, dedik. Nazik olsun diye de "Hayır" demedik. Şimdi bizi Kandil ile yan yana getirmeye çalışıyorlar. Siz Avrupa Birliği ile CHP ile yan yana mısınız? Aynı kulübün içinde misiniz? Kandil de o kulübün içinde mi değil mi? onu söyleyin. Siz Ortadoğu'da en güçlü müttefik olarak İsrail'i görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Kandil de görüyor. CHP de görüyor. Neremiz benziyor bizim onlarla"

"PARALEL YAPIYI BU MEMLEKETTE KİM BESLEDİ, BU NOKTAYA GETİRDİ?"

"Haksız ithamlara razı olmayacağız. Bunu bu dünyada bir kavga meselesi de yapmayacağız" " diyen Karamollaoğlu, "Siz benzetmelere kalkarsanız, hiçbir zaman bir araya gelmediğimiz Paralel yapıyı bu memlekette kim besledi, bu noktaya getirdi? 15 yıl beslediniz. Bir ihtilal denemesi olunca milletimiz biz affetsin, Allah bağışlasın diyorsunuz. Milletten özür diliyorsunuz. Sen bu hakkı kendinde görüyorsan, öbür taraftakilerin de aynı tövbeyi yapmaları durumunda onları da serbest bırakman icap eder" şeklinde konuştu.

DHA
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