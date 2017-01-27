SAADET PARTİSİ'NDEN HALUK LEVENT'E SÜRPRİZ TEKLİF

Saadet Partisi'nden Haluk Levent'e sürpriz teklif

Son günlerde yaptığı çıkışlarla gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent'e Saadet Partisi'nden sürpriz bir teklif geldi...

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Son günlerde yaptığı çıkışlarla gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent'e Saadet Partisi'nden sürpriz bir teklif geldi.

Üstelik teklif partinin en üst kademesinden Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'ndan yöneltildi.

Süreç, Haluk Levent'in, Twitter adresinden, "Zaten konser işi bitti belediyelerde kara listedesin Hayır de gitsin zaten sana hayır demişler" diye yazan takipçisine yanıt vermesiyle başladı.

Haluk Levent bu sözlere, "CHP'yi eleştire eleştire ordan da bittim. Ama Saadet Partisi var ona henüz laf etmedim belki gelir teklifler" diyerek karşılık verdi.

Levent'in beklediği teklif de geldi. Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu Twitter adresinden Haluk Levent'in bu sözlerini alıntılayarak, "Haluk bey, biz sizi ülkesine, milletine ve değerlerine bağlı biri olarak biliriz. Bir mensubumuz olarak kabul eder, teklifi zaid buluruz" diye yazdı.

Bu yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu.

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