Sabah atandı, akşam intihar etti

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser 36 yaşındaki Fatih E., otomobilinin içinde tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti.

Olay Kalkınma Mahallesi Pazar Sokak'ta, saat 18.00 sıralarına meydana geldi. Bir süredir Çarşı Polis Karakolu'nda görev yapan 2 çocuk babası Başkomiser Fatih E., oturduğu apartmanın yanında park halindeki otomobilin içinde beylik tabancasını başına dayayıp tetiği çekti. Kanlar içinde kalan Başkomiser E., olay yerinde hayatını kaybetti. Fatih E.'nin cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Başkomiser Fatih E.'nin FETÖ soruşturması sırasında ilçe teşkilatlarında görevli olduğu, bir ay önce de il merkezindeki Çarşı Karakolu'nda görevlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.