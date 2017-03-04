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SABAH BU MANZARAYLA UYANDILAR

Sabah bu manzarayla uyandılar

Adana'da bir apartmanın 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının yıkıldı.

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ADANA'da bir apartmanın 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının yıkılması sonucu moloz yığınları altında kalan park halindeki 6 araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi 77060 Sokak'taki Mustafa Konuralp Apartmanı'nın otoparkında meydana geldi. Şantiye alanına kamyonlarla taşınan toprak, iddiaya göre kayarak apartmanın istinat duvarında baskı oluşturup çatlaklara neden oldu. Apartman sakinleri, şantiye yetkililerine uyarıda bulunmalarına karşın herhangi bir önlem alınmadı. Akşam saatlerinde istinat duvarı, büyük bir gürültüyle park halindeki araçların üzerine yıkıldı. Hasar oluşan araç sahipleri, polis merkezine giderek, şantiye yetkililerinden şikayetçi oldu.

DEPREM OLDU SANDIK

Hasar gören araçlardan birinin sahibi olan Cumali Atlı, deprem olduğunu zannedip balkona çıktıklarında duvarın yıldığını gördüklerini söyledi, "Bu bölgede çocuklar gündüzleri oyun oynuyor. Çok ciddi can kayıpları da olabilirdi. Araç kazasıyla ucuz atlattık. Toplu bir şikayet olmasa da bireysel olarak uyarıda bulunduk. Bize önlem alınacağı söylendi. Ancak bir önlem alan olmadı" dedi.

Suat Şahin ise, apartman sakinleri olarak şantiye yetkililerini uyardıklarını ancak uyarıların dikkate alınmadığını öne sürdü.

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DHA
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