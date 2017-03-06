Sabah, Hürriyet'i sek kaseti iddiasıyla vurdu

Sabah gazetesi, FETÖ'ye ilişkin çatı iddianamesinde, 2002’de Fethullah Gülen’e terör örgütü kurmaktan dava açan dönemin DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel’e yönelik 'seks kasedi' servisinin örgüt tarafından Hürriyet gazetesine yapıldığı öne sürdü.

Sabah gazetesinden Kenan Kıran’ın haberine göre, terör örgütü kurduğu iddiasıyla Fetullah Gülen hakkında 2000'de dava açan dönemin Ankara DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel'in, FETÖ'nün kurduğu kumpasla görevden alındığı FETÖ çatı iddianamesindeki tanık ifadeleriyle belgelendi. Yüksel'in gayri ahlaki anlarının olduğu iddia edilen kasedin FETÖ firarisi, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Eski Başkanı Harun Tokak tarafından gazete yöneticilerine getirildiği tanık ifadelerinde yer aldı.

FETÖ çatı iddianamesinde yer alan tanık ifadeleri, Gülen'in davasına bakan Nuh Mete Yüksel'in FETÖ kumpasıyla görevden alındığını açıkça gösteriyor. FETÖ soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan Tokak'ın, 22 Haziran 2002'de Akit gazetesine giderek Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ile görüşme yaptığı, bu görüşmede Tokak'ın savcı Yüksel'in, Fetullah Gülen ile çok uğraştığını, Gülen hakkında yeni bir dava açmaya kalktığını, Yüksel'in kendilerinde olan seks kasetini yayınlayarak şantaj yapılmasını istediği iddianamede belirtildi. Ancak iddianamaye göre Akit kasetle ilgili haber yayımlamama kararı aldı. Bunun üzerine iddiaya göre FETÖ Hürriyet'in kapısını çaldı.

Yüksel, 21 Ekim 2002'de Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görülen duruşmada Fetullah dosyanın tekemmül ettiğini belirterek, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dava dosyasının kendisine tevdi edilmesini istedi. Bir gün sonra yani 22 Ekim 2002'de kaset haberi Hürriyet gazetesinde sürmanşetten yayımlandı. HSYK, aynı gün Nuh Mete Yüksel'i görevden aldı. 4 yıl sonra da Gülen'e açılan dava FETÖ'cü hakimler tarafından düşürüldü.