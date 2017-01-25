''SABAH UYANDIĞIMDA ÇIPLAKTIM''

''Sabah uyandığımda çıplaktım''

Oyuncu Nevhabar H.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen arkadaşı için 12 yıl hapis istendi.

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Oyuncu Nevbahar H., arkadaşı tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Nevbahar H. (39), 4 Haziran günü arkadaşı M. D. (39) ile birlikte Beyoğlu'na eğlenmeye gitti. İkili eğlence mekânında alkol aldıktan sonra Nevbahar H.'nin ikametine gitti. İddiaya göre, M. D. alkolün etkisiyle kendisinden geçen Nevbahar H.'ye cinsel istismarda bulundu.

ADLİ TIP'TAN RAPOR ALDI

Sabah uyandığında çıplak olduğunu gören Nevbahar H., polise haber verdi. Adli Tıp Kurumu'na başvurarak istismara uğradığına dair rapor aldı. Genç oyuncunun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; İfadesine başvurulan D., Nevbahar H.'yi alkolü fazla kaçırdığı için eve bıraktığını, üzerini değiştirip yatağa yatırdığını ileri sürdü. Değer, "Sabah olduğunda ise kendisine istismarda bulunduğumu iddia ederek bağırıp beni evden kovdu. Ben istismarda bulunmadım. Aksine kendisine yardım ettim" diyerek suçlamaları reddetti. Yürütülen soruşturma sonunda savcılık, Nevbahar H.'nin istismara uğradığını gösteren adli tıp raporunu delil olarak kabul etti. Mehmet Değer hakkında "Nitelikli Cinsel İstismar" suçu kapsamında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah
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