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SABANCI DİNÇER TEKNOSA HİSSELERİNİ SATTI

Sabancı Dinçer TeknoSA hisselerini sattı

Suzan Sabancı Dinçer, TeknoSA İç ve Dış Ticaret AŞ'deki 870 bin 263 adet hissesini sattı.

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Suzan Sabancı Dinçer, TeknoSA İç ve Dış Ticaret AŞ'deki 870 bin 263 adet hissesini sattı.
 
Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımladığı duyuruda, Suzan Sabancı Dinçer'in TeknoSA payları ile ilgili olarak 3,50 TL fiyattan 870 bin 263
adet hisse satış işlemi gerçekleştirdiği ve şirketteki payının sıfırlandığı bildirildi.
 

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