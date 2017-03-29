  • Adil Öksüz en son görüşmeyi Amerikalılar ile yaptı
  • CHP'den sürpriz referandum iddiası
  • ORC'nin son referandum anketi
  • Halkbank Genel Müdür Yardımcısı tutuklandı
  • FETÖ durmuyor ! Gizli toplantıda kıskıvrak yakalandılar

SABIKA KAYDINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Sabıka kaydında yeni dönem başladı

Adalet Bakanlığı personelinin geliştirdiği yazılımla İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca dillerine çevrilmiş sabıka kayıtlarının "e-devlet" üzerinden alınması dönemi başladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla farklı dillere tercüme edilmiş sabıka kayıtlarının internet üzerinden alınmasını sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı. İlk olarak sadece genel müdürlüğe müracaat edilerek alınan tercüme edilmiş adli sicil sorgulama sonuçlarının 2016 yılı Şubat ayından itibaren yapılan çalışmalarla adliyelerdeki adli sicil bürolarından alınması sağlandı. Böylece vatandaşlar, müracaat etmeleri halinde İngilizce, Fransızca ve Almanca dilindeki sabıka kayıtlarını ilgili adli sicil bürolarından ulaşabildi. 

Gelişen teknolojinin bu alanda kullanılması için çalışma başlatan Bakanlık, yabancı dile çevrilmiş sabıka kayıtlarının "e-devlet" aracılığıyla alınması amacıyla TÜRKSAT'la işbirliği yaptı.

YAZILIM GELİŞTİRDİ

Çalışmaların ardından genel müdürlük personeli tarafından yazılım geliştirildi. Test çalışmalarının tamamlanmasıyla İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere dört dilde sabıka kayıtlarına "e-devlet" üzerinden ulaşma dönemi 20 Mart'ta başladı. Vatandaşların bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler üzerinden internete girerek, tercüme edilmiş sabıka kayıtlarını almaları sağlandı. Böylece, vatandaşların yabancı dillere çevrilen sabıka kayıtlarını almaları için adli sicil bürolarına gitmelerini gerektirecek durumlar ortadan kaldırıldı. 

Uygulama kapsamında 20-22 Mart 2017 tarihleri arasında 682 İngilizce, 50 Fransızca, 78 Almanca ve 25 İtalyanca olmak üzere 835 tercüme edilmiş sabıka kaydı sorgulaması ve işlemi yapıldı. Bu uygulamadan adli sicil ve arşiv kaydı bulunmayan vatandaşlar yararlanabilecek.

AA
584
-
''Bu bir ihtilal, inşallah kanlı olmaz''''Bu bir ihtilal, inşallah kanlı olmaz''
Melih Gökçek referandum anketini açıkladıMelih Gökçek referandum anketini açıkladı
Kadir İnanır’ın sevgilisine 1 yıl 3 ay hapis cezası!Kadir İnanır’ın sevgilisine 1 yıl 3 ay hapis cezası!
Serdar’dan Sinan’a: ‘Dokunma lan karıma’Serdar’dan Sinan’a: ‘Dokunma lan karıma’
Silivri'deki kadın cinayetinin zanlısı intihar ettiSilivri'deki kadın cinayetinin zanlısı intihar etti
Rus iş adamının yatına 1 milyon TL'lik yakıt ikmaliRus iş adamının yatına 1 milyon TL'lik yakıt ikmali
Takla atan minibüsten bakın ne çıktıTakla atan minibüsten bakın ne çıktı
Kurtlar Vadisi'nin ünlü ismi gidiyorKurtlar Vadisi'nin ünlü ismi gidiyor
Taksim'deki hamburger devi de havlu attıTaksim'deki hamburger devi de havlu attı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS