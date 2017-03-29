Sabıka kaydında yeni dönem başladı

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla farklı dillere tercüme edilmiş sabıka kayıtlarının internet üzerinden alınmasını sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı. İlk olarak sadece genel müdürlüğe müracaat edilerek alınan tercüme edilmiş adli sicil sorgulama sonuçlarının 2016 yılı Şubat ayından itibaren yapılan çalışmalarla adliyelerdeki adli sicil bürolarından alınması sağlandı. Böylece vatandaşlar, müracaat etmeleri halinde İngilizce, Fransızca ve Almanca dilindeki sabıka kayıtlarını ilgili adli sicil bürolarından ulaşabildi.

Gelişen teknolojinin bu alanda kullanılması için çalışma başlatan Bakanlık, yabancı dile çevrilmiş sabıka kayıtlarının "e-devlet" aracılığıyla alınması amacıyla TÜRKSAT'la işbirliği yaptı.



YAZILIM GELİŞTİRDİ



Çalışmaların ardından genel müdürlük personeli tarafından yazılım geliştirildi. Test çalışmalarının tamamlanmasıyla İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere dört dilde sabıka kayıtlarına "e-devlet" üzerinden ulaşma dönemi 20 Mart'ta başladı. Vatandaşların bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler üzerinden internete girerek, tercüme edilmiş sabıka kayıtlarını almaları sağlandı. Böylece, vatandaşların yabancı dillere çevrilen sabıka kayıtlarını almaları için adli sicil bürolarına gitmelerini gerektirecek durumlar ortadan kaldırıldı.



Uygulama kapsamında 20-22 Mart 2017 tarihleri arasında 682 İngilizce, 50 Fransızca, 78 Almanca ve 25 İtalyanca olmak üzere 835 tercüme edilmiş sabıka kaydı sorgulaması ve işlemi yapıldı. Bu uygulamadan adli sicil ve arşiv kaydı bulunmayan vatandaşlar yararlanabilecek.