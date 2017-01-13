Genelde hastaneler ve gıda imalathanelerinde kullanılan ve hijyeni en iyi şekilde sağlayan sabo terlik birçok kişinin kalitesinden kuşku etmediği terlik çeşididir.

Sabo terlikler her zaman şık bir görünüm sağlamanıza neden olduğu gibi, ayaklarınızın da gün boyu terlemesini önler ve konforunu sağlar.

Tıbbi olarak çok tercih edilen bu terliklerin altı tahta olanları da çıkmıştır ama sıkça klasik modeller tercih edilmektedir. Son yıllarda daha yüksek fiyatlarla çıkan ve değişik renk seçenekleri ile kullanılan çeşitler de popüler hale gelmiştir.

Birbirinden şık modelleri olan sabo terlikler, farklı çeşitler ve erkek, kadın kullanımı için uygun modellerle kullanılabilir.

Sabo Terlik Modelleri

Sabo terliklerin en yaygın kullanılanları hijyenin rengi olan beyaz ve mavi renkleridir. Son yıllarda pembe renk de çok tercih edilmektedir.

Düz sabo terlikler yerine boyu kısa olan hanımlar için üretilen dolgu topuklar da kullanılmaya başlamıştır. Dolgu topuk modellerden sonra ise, anatomik yapıdaki sabo terlikler gündeme gelmiştir. Sabo terlik modelleri arasında dolgu topuklar oldukça popülerdir. Dolgu topuk modellerin sık sık tercih edildiği kadınlar için olan sabolarda, erkekler için de lacivert renk tercih edilmektedir.

Sabo terliklerde sahte ürünlerle çok sık karşılaşılmaktadır. Bu nedenle orijinal ve anatomik olan terliklerin tercih edilmesi gerekmektedir.

Bayan Sabo Terlik Modelleri

Bayanlar için çok zengin bir seçeneği olan sabo terlikler, özellikle çiçek desenli modeller ve dolgu topuklarla çok beğenilmektedir.

Renk olarak genelde açık renkler ve çiçek desenleri çok tercih edilen bayan sabo terlik çeşitleri için birkaç model terliğe sahip olmak için bayanlar birçok alternatif bulabilmektedir. Sabo terlikler oldukça farklı kalite malzemelerden üretildiği için, bazen sağlıksız olan ürünler de tercih edilmektedir.

Bayan sabo terliklerin en beğenilen modellerinden olan dolgu topuklar hem ekonomik hem de şık bir görünüm için idealdir.

Sabo Terlikler Nerelerde Kullanılır?

Anatomik sabo terliklerin herkes tarafından kullanılması mümkündür. Ancak hijyenik olması açısından hastanelerde, gıda imalathanelerinde ve mutfaklarda çok sık kullanılır.

Medikal işlerde çalışanların çok sık tercih ettiği sabo terlikler, temizlik sektöründe de çok sık tercih edilir. Temizlikçilerin kaygan yerlerde kolay yürüyebilmeleri ve sağlıkçıların hijyenik bir şekilde kullandıkları sabo terlikler her beğeniye uygun renklerde üretilse de, resmi kurumlarda klasik renkler zorunlu olabilmektedir.

Oldukça ekonomik olan bu ürünlerin sahtesini kullanmak yerine orijinallerini ayak sağlığınız için kullanabilirsiniz.