Sabri Özel'e eski eşinden icra takibi !

Habertürk Gazetesi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, kendi ismini taşıyan tekstil markasıyla ünlenen Malatyalı işadamı Sabri Özel’in ilk eşi Emel Boyar’la evliliği 6 yıl önce sona erdi, ancak tartışması bitmedi.

Eşinin üçüncü bir kadınla yeni hayat kurduğunu belirten Boyar, 2011’de boşanma davası açarak işadamından 5 milyon TL tazminat istedi. Evlilik birliğini sürdürmelerinin imkânsız olduğunu ileri süren Sabri Özel ise eşiyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdiğini belirtti. Aralarında boşanma protokolü imzalayan çift boşandı. Çiftin tek çocuklarının velayeti anneye verilirken Sabri Özel, Emel Boyar’a aylık 10 bin TL de nafaka ödemeyi kabul etti.

PROTOKOL KAVGASI

Protokole göre Sabri Özel, bir çocuğunun annesi Emel Boyar’a Büyükçekmece Alkent’te bir villa devretti. 5 yıl içinde lüks bir araç satın alma sözü veren Sabri Özel’in eşine 1 milyon TL maddi tazminatı 2014- 2016 yılları arasında 24 ay taksitle ödeyeceği protokolle imza altına alındı.

İşadamının verdiği sözleri tutmadığını belirten Emel Boyar ise, 1 milyon TL tazminatı ödemediği ve lüks aracı satın almadığı gerekçesiyle Sabri Özel’i icraya verdi. İstanbulİcra Müdürlüğü’nde haciz işlemleri başlatan Boyar, işadamının gayrimenkullerinin haczini istedi.

İcraya itiraz eden Sabri Özel, boşanma kararında karşı tarafına tazminat ödemesi ya da araç bedeli ödemesine ilişkin bir karar bulunmadığını öne sürdü. İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi’ne icra takibinin iptali davası açan Özel, boşanma kararında mahkemenin sadece çocuk ve nafaka ile ilgili hüküm kurduğunu, boşanma protokolünün ise sadece tasdikine karar verdiğini belirtti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI

İşadamı Sabri Özel bir tartışma sonrası bıçaklı saldırısına uğradığını öne sürdüğü ikinci eşi Arzu Özel’e boşanma davası açmıştı. Çocuklarının gözleri önünde gerçekleştiği iddia edilen bıçaklı saldırının ardından Özel, eşi hakkında evden uzaklaştırma kararı da aldırmıştı.